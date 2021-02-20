«Даже выходить на старт не хочется». Павлова не сдержала эмоций после провала в эстафете

Евгения в микст-зоне с трудом сдерживала слёзы. Тренер женской сборной в свою очередь сказал, что надо больше работать.

Женская сборная России повторила худший в своей истории результат на чемпионатах мира. В эстафетной гонке в Поклюке наша команда заняла только 11-е место. После финиша Евгения Павлова, бежавшая первый этап, не сдержала эмоций и выдала в прямом эфире «Матч ТВ» всё, что накопилось у неё в душе.



Евгения просто кричала о том, что ей очень плохо. Старший тренер женской команды Михаил Шашилов в свою очередь заявил, что нужно больше работать.

Кошмар. Женская сборная России повторила худший результат в истории чемпионатов мира Даже без штрафного круга наша команда была бы очень и очень далеко.

«Я задыхаюсь, мышцы не хотят работать!»

Павлова с трудом сдерживала слёзы в микст-зоне после того, как с чистой стрельбой проиграла 40 секунд на своём этапе.



«Это мой самый провальный старт в сезоне. Ни в одной гонке не было состояния, близкого к тому, в котором я была в Антерсельве. Надо было спускать спортсменов с высоты, жить и восстанавливаться внизу. Главный тренер сказал, что мы ему ничего не говорили? Миронова после спринта просила, я просила нас спустить.

Мы писали менеджеру команды Екатерине Боярских, она сказала, что IBU не разрешает. Говорила и Польховскому, и Шашилову. Михаил Викторович что-то сказал, что попробует решить, но никто ничего не решил. Я уже два месяца на одной и той же высоте. Я задыхаюсь, мышцы не хотят работать. Ехала сюда бороться, ведь в Антерсельве же было совсем по-другому», – сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».



Спортсменка ответила на вопрос и о том, почему не отказалась бежать эстафету, раз у неё такая слабая форма.



«Я не думаю, что сейчас у кого-то лучше состояние. Я вышла и работала, как могла, — резюмировала Евгения. — Абсолютно вся команда чувствует себя одинаково. Было запланировано жить внизу, тренироваться на высоте. Но на деле всё оказалось иначе. Что теперь? Ехать домой, отдыхать. Высотных этапов в сезоне больше не планируется. Надеюсь, горы нас отпустят. Ведь с таким самочувствием даже выходить на старт не хочется».

«Я готов работать дальше»

Практически сразу после Павловой свой комментарий и по поводу эстафеты, и по поводу всего чемпионата мира в Поклюке старший тренер сборной России Михаил Шашилов.

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«Что не так? Работать надо больше. Никаких сомнений по поводу состава на эстафету у меня не было, я не колебался в выборе между Евгенией Павловой и Ларисой Куклиной. Что одну, что другую не хватает ходом. Видны пробелы в летней подготовке и у Татьяны Акимовой, которая вернулась в спорт после рождения ребёнка. Видимо, я зря доверил. Задним умом мы все крепки. Ошибки в выборе состава не было. Это проблема подготовки, проблема работы. Кто-то где-то ошибся. Но это только моя вина. Я готов работать дальше, если доверит руководство. Я работы не боюсь», – подчеркнул Шашилов.

Не молчал и президент СБР Виктор Майгуров.



«Результат никого не устраивает – ни руководство, ни тренеров, ни болельщиков. Да, Павлова и Акимова не справилась с гонкой, хотя Татьяна ещё и круг схватила. Но я не хочу вешать всё на них. Я сам заходил на круги, в том числе и на чемпионате мира.

Кто-то всерьёз думал, что наши биатлонисты всех порвут? Хватит уже стыдить сборную России! Ругать команду в период неудач проще всего. А ещё – начать искать виноватых. Давайте просто поддержим спортсменов и тренеров.

Результат эстафеты – результат работы последних двух-трёх лет. Подготовка складывается не из последних двух недель, а из подготовительного цикла. Сыграла роль и самоподготовка, на которой была половина команды. Давать детальные комментарии по этой теме я не готов. Ни диалог относительно дальнейших планов уже начался. К какому знаменателю мы придём – говорить рано. А кредит доверия тренерам с моей стороны есть», — заявил Майгуров.



Президент СБР отметил также, что теперь важно планировать даже не подготовку к следующей Олимпиаде, а работу в следующем олимпийском цикле. Интересно, означает ли это, что тренерский штаб продолжит работу в полном составе, а спортсмены могут больше и не задумываться о самостоятельной подготовке?