Александра точно не стоит списывать со счетов. Он ещё поборется за медаль.

Что происходит с Логиновым? Он отлично готов к чемпионату мира, но провалился на старте

Год назад Александр Логинов стал чемпионом мира по биатлону, одержав победу в спринтерской гонке. В феврале 2021-го лидер сборной России провалился на старте мирового первенства в Поклюке. Сашу уже стали списывать со счетов, отмечая, что его время ушло и не вернётся.

Однако это совсем не так. Если детально проанализировать выступление Логинова в первых гонках в Поклюке, то можно сделать вывод, что он отлично готов к чемпионату мира. Что же происходит с лидером сборной России и сможет ли он исправиться в оставшихся стартах?

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Логинов бежит на медаль в каждой гонке

В смешанной эстафете лидер сборной России был не так уж плох, как казалось на первый взгляд. Судите сами: Саша на своём этапе проиграл всего 15 секунд французу Эмильену Жаклену, который потом взял бронзу и золото в связке спринт-преследование. При этом Логинов выиграл 13 секунд у шведа Себастиана Самуэльссона, который в пасьюте на финише без видимого труда расправился с Йоханнесом Бё и завоевал серебряную награду.

Главный русофоб мирового биатлона играючи разобрался с Бё! Наши могут только позавидовать Мольбы биатлонным богам не помогли. Чуда не случилось. У России по-прежнему ноль медалей на чемпионате мира.

Идём дальше. Спринтерская гонка завершилась неудачным 26-м местом для Логинова. Но по скорости он уступил менее 40 секунд Йоханнесу Бё. Не так и мало, скажете вы. Однако Йоханнес привёз всем главным «бегункам» мирового биатлона 25-30 секунд. То есть Александр прошёл дистанцию спринта, по большому счёту, в одни ноги со всеми лидерами.

Логинов, к примеру, ногами пробежал гонку быстрее Симона Детьё, который в итоге стал серебряным призёром. В гонке преследования россиянин и вовсе показал пятое время лыжного хода, уступив лишь 22 секунды младшему Бё. С такими показателями Логинов в каждой гонке должен был претендовать на медаль. Он отлично готов к чемпионату мира.

Проблемы в стрельбе – психология?

Очевидно, что главная проблема лидера сборной России заключается в стрельбе. В спринте Саша промазал дважды, при этом на «стойке» после первого точного выстрела второго попадания пришлось ждать ровно целых секунд. Всё это время Логинов пытался справиться с застрявшей в затворе стреляной гильзой, а потом целился заново. В пасьюте россиянин промахнулся и вовсе четыре раза. Такая работа на рубеже мешает ему проявить себя и бороться за медаль.

Что случилось с винтовкой Логинова на «стойке»? Он потерял из-за проблем почти 20 секунд Чемпион мира никак не мог сделать второй выстрел на стойке.

Главный вопрос – лежат ли беды со стрельбой в области психологии или это ошибки подготовки Александра? К сожалению, Логинов отказался от общения с прессой во время чемпионата мира, поэтому узнать что-то о его состоянии не представляется возможным. Но можно сказать совершенно точно, что если он сумеет решить эти проблемы, то будет в состоянии взять личную медаль в оставшихся гонках и очень сильно помочь сборной России в классической эстафете.

Логинов просто готовится к Олимпиаде?

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказал мысль, что в этом сезоне Логинов просто экспериментирует на Кубке и чемпионате мира, чтобы лучше подготовиться к Олимпийским играм, которые пройдут в Пекине уже через год: «У Логинова более глобальная позиция. Мне кажется, он просто готовится к Олимпиаде, нынешний год для него проходящий. Он сделал задел, хорошие объёмы работы, чтобы на следующий год сбросить объёмы и нарастить скорость. Очень хочу верить, что он пошёл по этому пути», – заметил эксперт.

Метка чемпиона. Как Логинов стал первым в мире биатлонистом, получившим золотую майку Помимо россиянина её получат француз Жаклен, итальянка Вирер, а также Бё и Рёйселанд из Норвегии.

Мысль интересная, но вряд ли близкая к реальности. Собственно, почти все биатлонисты рассматривают этот сезон как этап подготовки к Олимпиаде 2022 года. Но это совсем не значит, что, готовясь к Олимпиаде, они забывают про текущие дела и не пытаются стать чемпионами мира. Вряд ли Логинов оказался самым хитрым во всём мировом биатлоне.

В любом случае у лидера нашей команды есть шанс реабилитироваться на этом чемпионате мира. У Александра есть для этого необходимая скорость, а это значит, что возможности взять медали обязательно будут. Логинова точно не стоит списывать со счетов.