Какие были эмоции! Наши биатлонистки и лидировали, и проигрывали, а в итоге вырвали серебро. Но всё нужно забыть, будто ничего и не было.

Россию лишили медали Олимпиады в Сочи: а ведь там была яркая битва с Украиной за золото!

Женская биатлонная эстафета на Олимпийских играх в Сочи была просто невероятной.

В ней было всё – сломанные палки, потеря сознания прямо на трассе, проблемы с винтовками и подвиги на лыжне. Российская команда в тяжелейшей борьбе и под огромным прессингом вырвала серебро, но теперь этот результат окончательно вычеркнут из истории.

МОК утвердил тройку призёров, в которой сборной России больше нет. Виноватой в этом по непонятным до сих пор причинам оказалась народная любимица Ольга Зайцева.

Замена по погоде

Для российских биатлонисток Олимпиада в Сочи вообще складывалась кошмарно. В первой гонке (спринте) Ольга Вилухина, которая работала отдельно с Владимиром Королькевичем, взяла серебро, но остальные наши спортсменки и в этой, и в других гонках оказались вообще неконкурентоспособны. Немецкого тренера Вольфганга Пихлера не пинал только ленивый, а перед эстафетой – последней олимпийской гонкой – в нашей команде случился скандал.

Фото: РИА Новости

Пихлер буквально в последний момент поменял в заявке Екатерину Глазырину на Екатерину Шумилову. И Глазырина написала гневный пост на своей странице во «ВКонтакте». Хотя именно ей нечего было возмущаться: место в седьмом десятке в индивидуальной гонке красноречиво обо всём говорило.

«Не команда, а… Спасибо всем, кто был рядом эти четыре года. Кто разделял радость побед, поддерживал и подбадривал, когда были поражения, неудачи и травмы. Спасибо всем, кто верил. Всё будет завтра. Дело даже не в моей форме. Всё решила погода», — отметила Глазырина.

Потеря сознания и падение на трассе

А в эстафете кипели настоящие страсти с первого же этапа.

Ещё до начала гонки комментировавший её в прямом эфире на канале «Спорт 1» Дмитрий Губерниев рассказывал о возможном нарушении антидопинговых правил в сборной Германии, о том, что творилось в Киеве и как тяжело будет бежать сборной Украины, и о том, что ещё никогда в истории биатлонистки сборной России не оставались без медалей в эстафетах на Олимпиадах. Эх, знал бы Дмитрий чем обернётся эта эстафета, да и вся Олимпиада в Сочи…

Фото: РИА Новости

Немкам сразу не повезло – Франциска Пройсс упала, сломала палку, мушка винтовки забилась снегом, и пока сильнейшая юниорка мира боролась со стрельбой, медальный поезд промчался мимо. Сборная Германии уже после первого этапа лишилась всех шансов на медали.

Новость по теме Мари-Лор Брюне рассказала о последней гонке на Олимпиаде в Сочи, где потеряла сознание

Как и другой фаворит – сборная Франции. Мари-Лор Брюне после первой стрельбы пробежала совсем немного и упала без сознания. Её унесли с трассы на руках, погрузили в скорую помощь и отправили в больницу – тогда телевизионщики показывали это во всех подробностях. Спустя семь лет Мари-Лор призналась, что всё шло к такой ситуации, ведь она целый год бегала на фоне колоссальной усталости.

Фото: РИА Новости

«Не тянет Зайцева, не тянет…»

А что же наши? Наши бились изо всех сил.

Яна Романова на первом этапе была просто великолепна. Эстафету Ольге Зайцевой она передала лидером вместе с украинкой Витой Семеренко.

Зайцеву болельщики гнали по всей дистанции. И Ольга, которая в Сочи была явно не в лучшем состоянии, выдала даже больше того, на что была способна в тот момент. Она лидировала после первой стрельбы, но на заключительный круг её просто не хватило.

«Не тянет Зайцева, не тянет…» — констатировал Губерниев, глядя на то, как Ольгу по дистанции обгоняли и чешка Габриэла Соукалова, и норвежка Тириль Экхофф.

Но Шумилова, заменившая Глазырину, фактически гарантировала сборной России медали. В стрельбе она была безупречной, устояла на резких поворотах и прибежала на финиш своего этапа вместе с норвежкой Анн-Кристин Флатланн. При этом обе сумели сократить отставание от Валентины Семеренко.

Фото: РИА Новости

Битву за золото проиграли. А серебро отобрали

Всё решилось на последнем этапе. Что творила Ольга Вилухина, которая после серебра в спринте простудилась и восстановилась более-менее только к эстафете!

Россиянка замечательно выглядела на дистанции и очень быстро провела первую стрельбу, а ко второй сократила отставание от Елены Пидгрушной до 10 секунд. Но единственный дополнительный патрон на второй стрельбе не позволил Вилухиной ещё больше приблизиться к Пидгрушной.

Фото: РИА Новости

На последнем круге Ольга бросилась за Еленой, но в какой-то момент практически встала. Ценой каких-то невероятных усилий под рёв трибун «Лауры» и крики «Россия, Россия» Вилухина сумела отбить все атаки норвежки Туры Бергер и принесла сборной России серебро. А затем разрыдалась от счастья вместе с подругами по команде, а Пихлер радостно тряс запасными лыжами и кричал по-немецки «Ja, ja, ja!»

Три с половиной года российские биатлонистки были призёрами домашней Олимпиады. До решения МОК, который в ноябре 2017 года обвинил Яну Романову и Ольгу Вилухину в допинговых нарушениях и отобрал у нашей команды медаль. А в декабре того же года в нарушениях была уличена и Зайцева. В сентябре 2020 года Романова и Вилухина были оправданы Спортивным арбитражным судом, а Зайцева свою невиновность отстоять не смогла.

Фото: РИА Новости

И вот в конце сентября 2021 года МОК окончательно стёр из протокола женской эстафеты результат сборной России, а заодно и все эмоции, которые тогда переполняли абсолютно всех.