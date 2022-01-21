Биатлон, Кубок мира — 2021/22. Ульяна Нигматуллина борется за «Глобус». Это не шутка! LIVE

21 января в Антхольце продолжится седьмой этап Кубка мира. В пятницу пройдёт вторая и заключительная женская индивидуальная гонка сезона. Это может показаться шуткой, но Ульяна Нигматуллина всерьёз борется за «Малый хрустальный глобус» в этом зачёте, ведь в первой гонке она была пятой. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки и расскажет об итогах сражения за почётный приз.