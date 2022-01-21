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Биатлон, Кубок мира — 2021/2022, Антхольц: женская индивидуальная гонка, онлайн-трансляция 21 января 2022

Биатлон, Кубок мира — 2021/22. Ульяна Нигматуллина борется за «Глобус». Это не шутка! LIVE
Ангелина Николаева
Ульяна Нигматуллина, сборная России по биатлону
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21 января в Антхольце продолжится седьмой этап Кубка мира. В пятницу пройдёт вторая и заключительная женская индивидуальная гонка сезона. Это может показаться шуткой, но Ульяна Нигматуллина всерьёз борется за «Малый хрустальный глобус» в этом зачёте, ведь в первой гонке она была пятой. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки и расскажет об итогах сражения за почётный приз.

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