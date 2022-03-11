Новый мировой рекорд в биатлоне. Польская биатлонистка умудрилась превзойти Бьорндалена

Женский спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя стал действительно уникальным, пускай не для всех, но как минимум для одной спортсменки. Польская биатлонистка Магдалена Гвиздонь впервые в сезоне вернулась в основу национальной сборной. Но важно даже не это, а два уникальных рекорда, которые биатлонистка установила, выступив в спринте. Магдалена даже умудрилась превзойти достижение великого Уле-Эйнара Бьорндалена.

Букет алых роз

Нынешний сезон был для 42-летней Магдалены довольно тяжёлым. Летом она не смогла отобраться в основу сборной Польши – её вытеснили более молодые спортсменки. В итоге возрастной спортсменке пришлось начинать с Кубка IBU, однако и там она не блеснула. Лучшим результатом Гвиздонь стало 33-е место в спринте в Нове-Место.

Тем не менее полька попала в состав команды на чемпионате Европы, в котором, увы, также выступила не слишком успешно. Лучшее достижение – 32-е место в индивидуалке. И всё-таки Гвиздонь повезло – она получила право выступить на заключительном для сборной Польши в нынешнем сезоне этапе Кубка мира. В Норвегию поляки ехать не планируют.

Сегодня у Магдалены гонка тоже, мягко говоря, не задалась. Из-за невысокой скорости уже к первому рубежу польская биатлонистка подходила с отставанием в 27,6 секунды. На лёжке Гвиздонь допустила два промаха, выпав из топ-60. Ко второму рубежу изначально полторы минуты отставания выросли до двух. И на стойке Магдалена зашла на штрафной круг.

На финише полька была лишь 66-й, показав 55-й ход с отставанием в 1 минуту 37,1 секунды от лидера. И тем не менее Гвиздонь триумфально пересекла финишную черту, вписав себя в историю. Сразу же к ней подошли партнёрши по команде, подарив букет алых роз.

Уникальное достижение

Так что же за рекорды установила польская биатлонистка?

Во-первых, Гвиздонь – самая возрастная биатлонистка на Кубке мира в текущем сезоне. Чемпионке Европы – 2000 сейчас 42 года. В прошлом сезоне этот рекорд также принадлежал ей.

А второе достижение поражает. До сегодняшнего дня Магдалена была рекордсменкой по количеству гонок и сезонов на Кубке мира среди женщин. Она делила уникальное достижение с легендарным норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом, у которого, как и у Магдалены, за спиной было 26 сезонов Кубка мира. А спринт в Отепя сделал Гвиздонь единственной рекордсменкой. 27 сезонов на высочайшем мировом уровне – это потрясающий рекорд!

Дебют спортсменки на Кубке мира состоялся ещё в 1995-1996 году. За эти 27 сезонов Магдалена вписала себя в историю не только польского, но и мирового биатлона. Гвиздонь – одна из лучших польских биатлонисток в истории. Она единственная представительница Польши, которая выигрывала на этапах Кубка мира. Это произошло дважды: в 2013 и 2016 годах. Всего же на счету Магдалены восемь подиумов на Кубке мира: два золота, два серебра и четыре бронзы.

Гвиздонь участвовала в четырёх Олимпийских играх и 18 чемпионатах мира, но высшими достижениями у спортсменки так и остались золото ЧЕ-2000 по биатлону и золото ЧМ-2010 по летнему биатлону.

Норвежке «Глобус» не достался

Победу же в Отепя одержала Жулия Симон. Француженка выиграла с одним промахом, обойдя на финише Ванессу Фойгт, отработавшую на ноль, на 11 секунд. Для немки эта медаль стала первой на этапе Кубка мира. Тройку призёров замкнула Каролин Кноттен, проигравшая Симон 12,8 секунды.

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