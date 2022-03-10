«Это было нервно». Решающий спринт на Кубке мира был нескучным и без России

Сегодня стартовал очередной этап Кубка мира, на котором не выступили спортсмены из России. Тем не менее мужской спринт был нескучным из-за отсутствия наших атлетов. На Кубок мира вернулся Тарьей Бё, который восстанавливался после довольно успешной Олимпиады, хотя так и не смог навязать серьёзной борьбы лидеру нынешнего сезона Кентену Фийону Майе. Француз без особых проблем выиграл третью гонку подряд, окончательно поставив точку в вопросе о том, кто завоюет «Малый хрустальный глобус» в спринтерских гонках.

Эстонский дебют

Отепя – довольно известное место для биатлона. В эстонском городе соревнования Кубка IBU проходят с сезона-2012/2013. За это время биатлонисты успели посоревноваться там трижды. Также в Отепя в 2010 и 2015 годах проходили чемпионаты Европы по биатлону. Причём эстонский город стал одним из семи, которые несколько раз принимали турнир.

Кубок мира же в Отепя никогда не проходил, поэтому город, можно сказать, дебютирует на международной арене такого уровня. Для большинства спортсменов в связи с этим трасса стала чем-то новым, ведь бегали тут раньше лишь единицы. Лучше всех Отепя знакома именно российским биатлонистам, которые неоднократно поднимались на подиум здесь, но, увы, россияне отстранены от участия в Кубке мира. А ведь именно здесь неоднократно побеждали уже экс-биатлонист сборной Алексей Волков, и нынешний лидер нашей команды Эдуард Латыпов, на подиум поднимались Ульяна Нигматуллина и Виктория Сливко.

Сегодня же победу одержал Кентен Фийон Майе, который бегал в Отепя ещё новичком, как раз в сезоне-2012/2013. Вторым стал Стурла Холм Легрейд, выигравший в 2018 году на юниорском чемпионате мира – 2018 в Эстонии два серебра. А тройку призёров замкнул Бенедикт Долль, впервые выступавший в Отепя.

«Это было нервно, я шёл до тех пор, пока не устал. Надеялся, что остальные устали немного больше, чем я, но я доволен сегодня вторым местом. Кентен непобедим, с ним особо нечего делать, к сожалению», — признался после гонки Легрейд.

Ещё один «Глобус»

Для Кентена сегодняшняя победа стала довольно значимой, ведь она практически на 100% гарантировала ему завоевание «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтерских дисциплин. До гонки отрыв француза от идущего вторым Себастиана Самульссона – 19 очков, а от расположившегося на третьем месте Эмильена Жаклена – 25. Сейчас же отрыв Кентена вырос до 56 и 76 очков соответственно.

Уже третью гонку подряд Кентен сохраняет за собой первое место. В Контиолахти француз выиграл и спринт, и пасьют. Сегодня Фийон Майе победил с преимуществом в 7,2 секунды над Стурлой Легрейдом. Француз отработал сегодня на ноль и ожидаемо показал лучшую скорость ногами. Того же Легрейда Кентен обошёл на шесть секунд.

«Старался не слишком зацикливаться на выступлениях других. Я очень доволен этой гонкой. Начинаю чувствовать усталость, усталость от сезона, но мне удаётся оставаться в нём», — заявил Кентен после гонки.

Самуэльссон же, имея все шансы на борьбу за «Глобус», выступил не слишком удачно. Швед допустил на каждом рубеже по одному промаху и, к удивлению, не показал привычного для себя быстрого хода. Самуэльссон проиграл ногами Фийону Майе 19,2 секунды.

Эмильен Жаклен был ещё большим неудачником, чем шведский биатлонист. К лёжке француз подходил лидером, однако допустил три промаха, сразу вылетев из топ-60. Дальше спортсмен собрался, но на стойке зашёл на один штрафной круг. Как итог – Жаклен финишировал вне топ-30. Тем не менее француз показал неплохую скорость, проиграв лишь 11,3 секунды своему товарищу по команде.

Кентен в итоге выиграл не только решающую гонку, но и почти наверняка свой второй в карьере «Малый хрустальный глобус». До этого титулованный Фийон Майе выиграл «Глобус» в зачёте пасьютов, прервав гегемонию Норвегии, которая в прошлом году увезла с собой все МХГ.

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Кстати, до старта сегодняшней гонки в первой пятёрке биатлонистов в спринтерском зачёте был и Александр Логинов. Однако из-за пропуска этапов россиянин остался без шансов на борьбу за МХГ.