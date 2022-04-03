«Думал, будет лёгкая прогулка». Лидеры сборной потерпели неудачи в мужской эстафете на ЧР

Всё! Биатлонный сезон – 2021/2022 официально завершён. В Тюмени состоялись заключительные гонки открытого чемпионата России, и, как уже все мы привыкли по ходу турнира, они не обошлись без неожиданных развязок. У женщин в масс-старте с тремя промахами победила Кристина Резцова, которая, как оказалось, бежала гонку не в лучшем состоянии. У мужчин в эстафете самые сбалансированные составы со сборниками провалились, а на подиум забрались отнюдь не сильнейшие по участникам команды. Какими же стали заключительные гонки этого сезона?

«На лёжке гонка не заканчивается»

Заключительный старт чемпионата России наконец-то стал для Кристины Резцовой успешным. Биатлонистка, блиставшая весь сезон, но безмедально выступавшая на чемпионате России, наконец-то добралась до личной награды. Хотя после первой половины гонки казалось, что Кристине снова ничего не светит. На лёжках Резцова допустила три промаха и шла вне топ-15. Но дальше спортсменка собралась и на фоне невероятной скорости выдала два нуля, в результате чего стала лидером. После заключительной стрельбы Кристина выигрывала у Сливко, шедшей второй, 5,5 секунд, на финише они выросли до 18 секунд. Что интересно, по словам самой Резцовой, состояние у неё сегодня было ужасное. Во многом сказались две смешанных гонки в один день, а потом и тяжёлая женская эстафета.

«У меня сегодня такое дурацкое самочувствие было, что я просто выползала из комнаты. Сюда еле-еле шла. Как победила тогда? Я уговорила себя, что надо работать, терпеть. На лёжке не заканчивается гонка», – пояснила Кристина.

У Виктории Сливко, в отличие от остальных спортсменок, на сегодня была особая миссия – борьба за Кубок СБР. Потому для биатлонистки принципиальным было каждое отыгранное место. И Виктория боролась за них, правда, всё время случались какие-то неприятности. На втором рубеже на палку Сливко наступила соперница Анастасия Егорова, в результате Виктория потеряла инвентарь и произошла заминка. В итоге, отстрелявшись чисто, биатлонистка проиграла лидеру 10 секунд. На следующем рубеже точная стрельба Сливко дала сбой, спортсменка зашла на один штрафной круг и, хоть и осталась третьей, но проиграла 30 секунд первому месту. Дальше всё прошло уже без особых проблем, однако Кубок СБР выиграть Сливко всё-таки не удалось. Елизавета Каплина, боровшаяся с Викторией за награду, финишировала четвёртой. Этого хватило, чтобы обойти Сливко на одно очко.

«Я начала уходить, толкалась палками, Настя Егорова наступила мне на палку, и я её потеряла. Пришлось вернуться, из-за чего потеряла время – поэтому увеличилось отставание от Ларисы. Не знаю, сколько потеряла, но образовался промежуток, который потом было очень тяжело сократить. Я знаю, что иду вторая в Кубке России, сегодня я буду вторая – Елизавета пришла четвёртой и мне не хватило очков. Всё отлично: я пропустила старты на России и всё равно стала второй – я думаю, что это классно», — рассказала Сливко после гонки.

Третье место в масс-старте заняла Светлана Миронова. Биатлонистка сумела порадовать своего тренера Михаила Шашилова в день рождения. Пускай Миронова зашла по ходу гонки на три штрафных круга, но благодаря отличной скорости она смогла переместиться на последнем круге с пятого места на третье, догнав Ларису Куклину, которая была в 20 секундах от Светланы. Именно Куклина стала главной неудачницей гонки. Весь масс-старт Лариса шла в лидерах, не подпуская к себе соперниц, но на последней стойке допустила промах и осталась только пятой на финише.

«Просто прогуляться не получилось»

Мужская эстафета тоже была богата на сюрпризы. Пожалуй, в числе фаворитов были более сбалансированные команды Башкирии (Алексей Петров, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов), Тюмени (Денис Таштемиров, Евгений Гараничев, Вячеслав Малеев и Александр Логинов), а также ХМАО-Югра-1 (Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Михаил Бурундуков, Никита Поршнев). Однако команды со сборниками провалились: башкортостанцы стали лишь седьмыми с кругом и 11 допами, тюменцы – шестыми с кругом и 14 допами.

А вот югорская команда, в отличие от остальных фаворитов, не просто здорово выступила, но и смогла одержать победу. Во многом команде помогла отличная стрельба, на четверых югорцы допустили лишь пять промахов. Хотя первый этап прошёл для сборной тяжело, с одним промахом Иванов едва цеплялся за первую десятку, дальше дела пошли лучше, и уже в середине второго этапа Пащенко подтянул команду в топ-4. Дальше уже Бурундуков вывел команду на второе место, где она боролась с Югрой-2. На последнем этапе Поршнев оказался сильнее завершающего карьеру Филимонова, в честь которого все земляки устроили флешмоб, написав на щеках «Филя, bye», и привёл команду к победе. ХМАО-Югра-2 же осталась лишь пятой с семью допами.

«Когда ушёл на последний круг, думал, что будет лёгкой прогулкой. Но потом увидел, что за мной Никита Лобастов бежит. Пришлось поработать и потерпеть. Понял, что просто прогуляться не получится. Старался бороться за первое место», — заявил Поршнев.

Вторыми в гонке стали белорусы. Белорусские девушки выступили неудачно, а у мужчин опыт и молодость сложились идеально. Илья Авсеенко, Дмитрий Лазовский и Иван Тулатин смогли сохранить команду в топ-5, а Никита Лобастов уже завершил дело, вытянув сборную к серебру и попытавшись побороться за золото. Впрочем, такая работа команды не слишком удивительна, ведь отработали они неплохо и по скорости, и по стрельбе (10 промахов).

«Сильнейшие спортсмены России выступают за разные регионы, поэтому команды выравниваются. Как вы видите, что смешанная эстафета, что мужская классическая, борьба шла до финиша», — признался Лобастов после финиша.

Тройку призёров довольно неожиданно замкнула сборная команда Центрального федерального округа (ЦФО), в которой бежали Илья Гаврилов и Карим Халили из Москвы, Артём Смирнов, представляющий Москву и Рязанскую область, и Кирилл Стрельцов из Подмосковья. Первые два этапа парни стабильно держались на четвёртом месте, бежавший третий этап Халили подтянул команду на третью позицию, а Стрельцов помог команде отстоять свои позиции, хотя представитель Удмуртии Ильназ Мухамедзянов пытался добраться до соперника из ЦФО. Борьба для последней гонки сезона вышла вполне зрелищной, без явного прорыва фаворитов.