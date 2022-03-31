Триумфальное возвращение Юрловой-Перхт в большой биатлон. Золото уже во второй гонке!

Второй день чемпионата России в Тюмени выдался не менее удивительным, чем стартовый. В сингл-миксте сложился «ветеранский» подиум с яркой победой вернувшейся накануне в большой биатлон Юрловой-Перхт. В смешанной эстафете Беларусь реабилитировалась за неудачный спринт, вновь опередив россиян. Тем не менее главным героем дня стала Кристина Резцова, опять удивившая поклонников биатлона своей выходкой.

Вот это возвращение!

Однозначным открытием сингл-микста стала первая команда Санкт-Петербурга. Если Максим Цветков, очевидно, в неплохой форме и был сильным звеном команды, то появление Екатерины Юрловой-Перхт, лишь накануне возобновившей карьеру и не слишком удачно пробежавшей спринт, вызывало опасения. Кто же знал, что уже во второй день Екатерина будет на подиуме вместе с Максимом да ещё и с золотой медалью в кармане. Петербуржцы выдали блестящую гонку, одержав победу с большим, почти 30 секундным преимуществом. Стрельба у дуэта была отличной – лишь три промаха. После Юрлова-Перхт призналась, что надеялась на попадание на подиум.

«Открою маленький секрет, я очень надеялась на эту эстафету, потому что знаю, что Максим очень хорошо стреляет. На эмоциях после Олимпиады у него хорошая физическая форма, так что всё могло получиться», – сказала Екатерина.

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Практически всю гонку Юрлова с Цветковым боролись с другими, можно сказать, ветеранами биатлона – сборной Тюменской области, которую представляли Евгений Гараничев и Виктория Сливко. Оба в спринте накануне показали отличные результаты: Виктория взяла золото, а Евгений стал пятым. В сингл-миксте дуэт серьёзно претендовал на медаль, однако на последней стрельбе Гараничев взял три дополнительных патрона. Всего у команды было пять промахов: один у Виктории и четыре у Евгения. Правда, тюменцы в середине гонки были близки к дисквалификации. Евгений едва не промахнулся с передачей эстафеты, ему пришлось сдавать назад, из-за чего он едва не упал. Благо всё прошло хорошо, и эстафета была передана.

«Гараничев мне кричал издалека, что «давай, разгоняйся». Я начала толкаться, и он проскочил мимо, не задев меня. Но мы сориентировались, у меня есть такой опыт с Европы. Всё хорошо, мы передали в зоне передачи, задели друг друга».

Долго за первую строчку боролись и свердловчане Кирилл Бажин и Тамара Дербушева (Воронина). Биатлонисты допустили всего четыре промаха, но, очевидно, проиграли более опытным спортсменам в скорости. Для обоих спортсменов бронза стала отличным результатом, ведь если Тамара бегала на Кубке IBU, то Бажин исключительно на Кубке России.

Тем не менее главными звёздами гонки стали представители Сахалинской области Анастасия и Юрий Батмановы. Пускай они и были сняты как круговые, но точно запомнились зрителям, ведь впервые с истории российских соревнований одну гонку бежали отец и дочь. Как рассказали Батмановы, изначально это должно было стать штукой, за которой должны были следить лишь родственники, однако об истории узнали и болельщики, и СМИ.

«Хочешь? Беги!»

По-настоящему же ошарашить зрителей умудрилась Кристина Резцова. Биатлонистка, расстроившаяся, что ей не дали пробежать чемпионат России по лыжным гонкам, заявилась аж на две смешанных эстафеты. Такие случаи, конечно, не редкость, буквально перед Олимпиадой Тимофей Лапшин и Екатерина Аввакумова на Кубке мира за сборную Кореи пробежали за день и сингл-микст, и смешанную эстафету. Правда, эта затея ничем хорошим не закончилась.

Но у Кристины всё пошло иначе. В одиночной «смешанке» спортсменка бежала вместе с Петром Пащенко. Слабым звеном, если можно так сказать, оказалась именно Резцова. Пускай скорость у биатлонистки была шикарная, со стрельбой были проблемы. На первой стойке Кристина зашла на круг, из-за чего команда ХМАО-Югры была отброшена назад. На втором своём этапе Резцова допустила ещё три промаха. Между тем Пащенко за оба своих этапа взял лишь два дополнительных патрона. Как итог – четвёртое место.

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В смешанной эстафете же Кристине сопутствовала удача. Резцова бежала первый этап за Югру. В очередной раз стрельба у спортсменки хромала, она взяла три дополнительных патрона. Но благодаря блестящей скорости и ошибкам соперниц передала эстафету на первой позиции, привезя Удмуртии, идущей второй, 17,8 секунды. В итоге же югорская команда заняла четвёртое место, хотя и взяла бронзу на российском уровне из-за победы белорусов.

«Меня спросили, какую эстафету хочу бежать. Я сказала, что и ту, и другую. Вроде сперва всё в шутку было, а потом говорят: «Хочешь? Беги!». Я подумала: «Почему бы не попробовать?». Всегда было желание две гонки сбегать в один день, посмотреть, насколько будет тяжело. Я думала, что будет тяжелее, но благо получилось распределить силы на все три круга, и финиш отработала. Особенно довольна второй гонкой», – призналась Кристина.

Белорусское возвращение

В смешанной эстафете триумфаторами вновь стали белорусы. Команда из-за сильного состава (Ирина Лещенко, Анна Сола, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов) была фаворитом до начала гонки, однако на первом этапе Лещенко зашла на круг на стойке. После этого белорусская команда была отброшена далеко назад и шла с минутным отставанием. Но сборную подтянула Сола. Лазовский едва не обнулил все усилия Анны, балансировав на грани круга на лёжке, но обошлось. Уже на последнем этапе Лобастов вывел команду на первое место благодаря отличной стрельбе и ошибкам соперников.

«Как удалось отыграть 42 секунды за этап? Во-первых, чистая и быстрая стрельба. Во-вторых, мы с ребятами, с которыми догоняли лидера, шли достаточно быстро, пытались достать. Так и получилось», — объяснил Лобастов.

Серебро завоевала ХМАО-Югра-2, хотя бóльшую часть гонки команда держалась поодаль от лидеров, уступая ХМАО-Югра-1. Первая югорская сборная шла в лидерах всю гонку. Чётко отработала Кристина Резцова, преимущество увеличила Елизавета Каплина, первую позицию сохранил Михаил Бурундуков, а вот Семён Сучилов подкачал. На лёжке он зашёл на круг, а на стойке отработал из двух. В итоге команда стала только четвёртой. ХМАО-Югра-2 как тёмные лошадки шли поодаль от своих же югорцев, однако же держались в первой пятёрке. Уже на последнем этапе Никита Поршнев помог вытянуть команду (Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова, Алексей Вагин) на второе место.

Третьими слегка неожиданно стали представители Московской области, хотя команда показала идеальную стрельбу, взяв всего два допа. После первого этапа Екатерины Носковой команда шла в пятёрке, но проигрывала практически минуту. Анастасия Гореева сумела пробраться в тройку, смело разобравшись на этапе с Солой. Михаил Первушин, впервые в сезоне сделав «ноль», вывел подмосковную сборную на второе место. Кирилл Стрельцов, увы, немного подрастерял позиции, но сумел сохранить медаль.

Эдуард Латыпов же, который из-за плохого самочувствия не планировал бежать эстафету, помог башкирской команде замкнуть топ-5 гонки. Лидер сборной России сделал «ноль» на своём этапе и отыграл больше минуты отставания.