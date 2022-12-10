«Это была ошибка». У российской биатлонистки забрали победу после просмотра фотофиниша

Субботние гонки преследования на этапе Кубка России в Тюмени оказались очень щедрыми на красивую борьбу на последних метрах дистанции. Сперва в мужской гонке за места на подиуме в финишном створе боролись Карим Халили, Александр Поварницын и Даниил Серохвостов, а потом у женщин победитель драматичной гонки был определён по итогам фотофиниша!

Что-то по-настоящему невероятное творится на Кубке России!

Неожиданный поворот на стойке

Изначально казалось, что женский пасьют вряд ли подарит яркую борьбу – уж слишком большие разрывы были у биатлонисток на старте. Собственно, сперва и было скучно. Победительница спринта Елизавета Каплина спокойно катила в одиночестве, а соперницы понемногу отыгрывали своё отставание.

После первой стрельбы Динара Алимбекова приблизилась на девять секунд, Ирина Казакевич – на 12 секунд, а Екатерина Носкова и Виктория Сливко просто сохранили те секунды, которые были. На втором рубеже Алимбекова и Казакевич допустили по промаху, Сливко и Носкова отработали чисто, оставшись при своих. Сама Каплина при этом тоже отработала чисто.

А вот третья стрельба внесла интригу в гонку. Елизавета допустила промах, в то время как её соперницы были точны. И внезапно преимущество Каплиной сократилось до минимума: Алимбекова проигрывала ей 6,1 секунды, Носкова – 13,8 секунды, Казакевич и Сливко – 32 и 32,5 секунды соответственно.

Четвёртая стрельба же обострила борьбу до предела. Елизавета, Динара и Виктория зашли на штрафной круг, Ирина – на два, а Екатерина отработала точно. В результате именно Носкова стала промежуточным лидером, две секунды проигрывала ей Алимбекова, а Каплина шла третьей в 8,4 секунды. Сливко и Казакевич из борьбы за медали выпали.

Было ощущение, что может повториться борьба, как в мужской гонке, где призёры распределили между собой места в финишном створе. И изначально этот сценарий действительно повторялся: Носкова и Алимбекова катили вместе, а Каплина стремительно сокращала разрыв. Вот только сил догнать соперниц у Елизаветы в итоге не хватило, она смирилась и осталась третьей. А Екатерина и Динара устроили поединок в финишном створе.

Победительницей из него вышла россиянка. На табло высветилась минимальная разница – 0,1 секунды.

«Раньше времени нельзя бросать борьбу»

После финиша между спортсменками состоялся забавный диалог.

«Ты что, четыре нуля сделала?» – удивлённо спросила Алимбекова.

«Ага! Первый раз в жизни!» – радостно ответила Носкова.

Биатлонистки обнялись, поздравили друг друга. Но в этот самый момент победитель на табло поменялся. На первое место поставили Динару!

Как оказалось, сразу после окончания гонки судьи решили пересмотреть фотофиниш. И по стоп-кадру видно, что лыжный ботинок белоруски пересёк финишную черту раньше. В итоге у Алимбековой – золото, а у Носковой – серебро с отставанием в 0,1 секунды. Вот так неожиданный поворот!

«На финише я думала, что Динара далеко позади, и слишком рано бросила бороться. А она сзади накатила, – рассказала Носкова. – Буквально пару метров я не дотолкалась. Это была моя ошибка. Буду теперь иметь в виду, что раньше времени нельзя бросать борьбу. Конечно, обидно. Но я буду сильнее.

На финишном круге я бежала так быстро, как могла. На последнем подъёме, как я поняла, у меня получилось чуть-чуть от Динары оторваться, но на спуске она накатила, а на финишной прямой я бежала в каком-то тумане, не слышала и не понимала, что происходит, – настолько сильной была усталость».

Своей версией случившегося поделилась и Динара Алимбекова.

«Когда вышла на финишную прямую, поняла, что не иду у неё за спиной и у меня не хватит сил бороться. Но Носкова на финише то ли оступилась, то ли ещё что. Я увидела, что у неё лыжи как будто соскользнули, и поняла, что у меня есть шанс, так что боролась до самого финиша. Видела, что мой ботинок впереди», – рассказала после гонки белоруска в эфире «Матч ТВ».

Каплина же финишировала на третьем месте, проиграв 8,3 секунды. Остальные девушки отстали от победительницы гонки более чем на минуту.