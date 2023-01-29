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Российская биатлонистка решилась на колдовство ради результата — как шутливая магия помогла Алине Кудисовой, видео

Российская биатлонистка ради результата решилась даже на колдовство. И оно ей помогло!
Ксения Антонова
Алина Кудисова
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Забавная шутка от Натальи Гербуловой и Алины Кудисовой.

Вчера, 28 января, в женском пасьюте не удалось увидеть ожидаемой плотной борьбы за золото: Динара Алимбекова-Смольская, не допустив ни одной ошибки на огневых рубежах, финишировала первой с большим отрывом.

А альтернативным героем гонки стала молодая спортсменка из Югры Алина Кудисова. Несмотря на два падения и сломанную палку, девушка сумела попасть «в цветы», отыграв шесть позиций. И всё благодаря колдовству!

Упала раз, упала два

Алина стартовала на 12-й позиции, отставая от группы соперниц на семь секунд. Спортсменка быстро их догнала и к первому огневому рубежу подошла с ними вместе. Первая лёжка прошла идеально – Алина не допустила ни единой ошибки. Но на втором круге несчастья случались одно за другим. Сначала она упала и сломала палку. Хоть тренеры быстро среагировали и оперативно заменили инвентарь, биатлонистка потеряла примерно десять секунд. Однако на этом всё не закончилось – на подъёме она упала снова, но без потерь.

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На втором рубеже эти падения дали о себе знать. Кудисова допустила одну ошибку и отправилась на дополнительный круг, когда все остальные ближайшие соперницы преимущественно стреляли на ноль.

А вот на стойках мазали все, кроме Динары Алимбековой-Смольской и россиянки Марии Печёнкиной. Алина ошиблась дважды: по одному разу на каждом огневом рубеже. Но благодаря многочисленным ошибкам соперниц она смогла приблизиться к лидеру и в итоге оказалась на шестой позиции. Это лучший результат спортсменки на зимних этапах Кубка Содружества!

Алина Кудисова

Алина Кудисова

Фото: из личного архива спортсменки

Если сравнивать с другими гонками, то три промаха на четырёх рубежах – это действительно очень неплохой результат для Алины. Ведь за последние пять гонок в Раубичах спортсменка ошибалась 24 раза, то есть в среднем почти по пять промахов в каждой гонке.

Наши биатлонистки — колдуньи!

Секрет улучшений в стрельбе Алины раскрыла её подруга – Наталья Гербулова.

У девушек есть общий телеграм-канал GERGONOSKUDISKA, который также ведут Анастасия Гореева и Елизавета Каплина. И перед гонкой Гербулова выложила видео с трассы в Раубичах, где Алина колдует на точную стрельбу: кланяется великому стрельбищу, бегает по ужасному дополнительному кругу и, по всей видимости, читает секретное заклинание о хорошей стрельбе.

Что ж, сегодня спортсменке это помогло. Но, похоже, падения и сломанная палка – обратная сторона стрелковой магии, с которой надо быть осторожнее.

Кудисова довольна тем, что в пасьюте получилось допустить меньше ошибок, чем обычно. Но спортсменка призналась, что и поработать со стрельбой всё же стоит. «У нас на канале на мою хорошую стрельбу колдовали? Ну, помогло, значит. В стрельбе всё равно нужно ещё прибавить, вот сейчас будет две недели, чтобы над этим поработать», – сообщила Алина «Чемпионату».

В общем зачёте Кубка Содружества Кудисова находится на 11-м месте. Возможно, магический дар поможет спортсменке и в сегодняшней гонке.

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Теги Биатлон Кубок Содружества •••

Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

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