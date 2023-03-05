«Восемь чёртовых кругов!» Биатлонистка из Словении повторила ужасный стрелковый антирекорд

Бывшая словенская лыжница и призёр чемпионатов мира Анамария Лампич лишь несколько месяцев назад сменила лыжные гонки на биатлон, поэтому неудивительно, что пока она испытывает серьёзные проблемы со стрельбой. Но в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место Лампич установила настоящий антирекорд, промахнувшись восемь раз на одном рубеже!
Этот ужасный антирекорд нельзя побить. Можно только повторить.
«Стрельба была сокрушительной»
На втором этапе смешанной эстафеты Анамария Лампич допустила лишь один промах на стрельбе лёжа и вывела свою команду на промежуточное второе место. Однако уже на стойке словенка не смогла закрыть ни одну из пяти мишеней. Она воспользовалась тремя дополнительными патронами, но всё равно не попала. В итоге Лампич отправилась на пять штрафных кругов!
Стоит отметить, что партнёр Лампич Антон Видмар тоже стрелял неидеально. На заключительном этапе эстафеты он сам отправился ещё на три штрафных круга. В итоге с восемью штрафными кругами словенцы финишировали 12-ми и проиграли победителям, французам, пять с половиной минут.
После гонки Лампич в соцсетях сделала репост финишного протокола с подписью от Видмара: «Восемь чёртовых штрафных кругов». И подписала: «Я даже не буду говорить об этом. Пять ошибок сделала я».
«В плане бега всё было хорошо. Стрельба лёжа сегодня тоже была хороша, но стрельба стоя была сокрушительной. Я разочарована тем, что не попала ни разу из восьми выстрелов. Об этом нужно будет забыть как можно скорее, и я надеюсь, что остальные не держат на меня зла», – сказала Лампич.
Без промахов не получается
До этапа в Нове-Место Лампич три раза выступала в эстафетах на Кубке мира, а также представляла Словению в эстафете на чемпионате мира. Ни в одной из этих эстафет ей не удавалось пройти свой этап без штрафных кругов. Был один круг, два и даже три на чемпионате мира, но сразу пять – впервые!
В истории биатлона, разумеется, подобные провалы уже бывали. Даже российские болельщики со стажем помнят подобное. Например, в сезоне-2010/2011 Евгений Устюгов на четвёртом этапе мужской эстафеты, как и Лампич, промахнулся восемь раз на стойке и пробежал сразу пять штрафных кругов. Устюгов шёл третьим, но из-за его заключительной стрельбы Россия заняла только 14-е место и проиграла победителям четыре минуты.
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