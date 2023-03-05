«Восемь чёртовых кругов!» Биатлонистка из Словении повторила ужасный стрелковый антирекорд

Бывшая словенская лыжница и призёр чемпионатов мира Анамария Лампич лишь несколько месяцев назад сменила лыжные гонки на биатлон, поэтому неудивительно, что пока она испытывает серьёзные проблемы со стрельбой. Но в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место Лампич установила настоящий антирекорд, промахнувшись восемь раз на одном рубеже!

Этот ужасный антирекорд нельзя побить. Можно только повторить.

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«Стрельба была сокрушительной»

На втором этапе смешанной эстафеты Анамария Лампич допустила лишь один промах на стрельбе лёжа и вывела свою команду на промежуточное второе место. Однако уже на стойке словенка не смогла закрыть ни одну из пяти мишеней. Она воспользовалась тремя дополнительными патронами, но всё равно не попала. В итоге Лампич отправилась на пять штрафных кругов!

Стоит отметить, что партнёр Лампич Антон Видмар тоже стрелял неидеально. На заключительном этапе эстафеты он сам отправился ещё на три штрафных круга. В итоге с восемью штрафными кругами словенцы финишировали 12-ми и проиграли победителям, французам, пять с половиной минут.

После гонки Лампич в соцсетях сделала репост финишного протокола с подписью от Видмара: «Восемь чёртовых штрафных кругов». И подписала: «Я даже не буду говорить об этом. Пять ошибок сделала я».

«В плане бега всё было хорошо. Стрельба лёжа сегодня тоже была хороша, но стрельба стоя была сокрушительной. Я разочарована тем, что не попала ни разу из восьми выстрелов. Об этом нужно будет забыть как можно скорее, и я надеюсь, что остальные не держат на меня зла», – сказала Лампич.

Без промахов не получается

До этапа в Нове-Место Лампич три раза выступала в эстафетах на Кубке мира, а также представляла Словению в эстафете на чемпионате мира. Ни в одной из этих эстафет ей не удавалось пройти свой этап без штрафных кругов. Был один круг, два и даже три на чемпионате мира, но сразу пять – впервые!

В истории биатлона, разумеется, подобные провалы уже бывали. Даже российские болельщики со стажем помнят подобное. Например, в сезоне-2010/2011 Евгений Устюгов на четвёртом этапе мужской эстафеты, как и Лампич, промахнулся восемь раз на стойке и пробежал сразу пять штрафных кругов. Устюгов шёл третьим, но из-за его заключительной стрельбы Россия заняла только 14-е место и проиграла победителям четыре минуты.