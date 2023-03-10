Кто заберёт наш «Хрустальный глобус»? Расклады на финальные гонки Кубка Содружества

Первый в истории Кубок Содружества по биатлону подходит к концу. И пока на Кубке мира расклады в борьбе за «Большой хрустальный глобус» очевидны, в отечественном турнире сохраняется небольшая интрига. За две гонки до окончания на главный трофей претендуют сразу несколько биатлонистов. Кто же заберёт наш «Большой хрустальный глобус»?

Безоговорочная победа Латыпова

В мужском зачёте после 15 из 17 гонок лидирует россиянин Эдуард Латыпов. В активе Буйвола из Камышлы 1577 очков. Вторым в тотале идёт белорус Антон Смольский. Латыпову он проигрывает 96 очков. Топ-3 замыкает Карим Халили, уступающий лидеру 199 очков. В первую пятёрку также входят Антон Бабиков (1372) и белорус Дмитрий Лазовский (1310).

Все эти спортсмены до старта этапа Кубка Содружества в Тюмени могли бы претендовать на «Большой глобус», однако сразу трое выбыли из борьбы. Дело в том, что Антон Смольский снялся со всего этапа, а Дмитрий Лазовский и Антон Бабиков пропустили как минимум связку спринт-пасьют из-за болезни. Отсутствие конкуренции серьёзно расстроило Эдуарда Латыпова.

«Немножко расстроен, что Смольского не было, потому что надеялся на интересную борьбу. Соперничество всегда помогает становиться сильнее. Это интересно и для нас, и для болельщиков. Желаю здоровья Антону».

Получается, что бороться за трофей будут только россияне Эдуард Латыпов и Карим Халили. Отрыв между Каримом и Эдуардом – 199 очков. Отыграть такую разницу невероятно сложно, но теоретически ещё возможно.

Дело в том, что на Кубке Содружества дают гораздо больше очков за каждое место, чем на том же Кубке мира. Например, на нашем старте за победу спортсмен получит 120 очков, за второе место – 114, за третье – 108 и так далее. Халили для победы нужно дважды финишировать в топ-5, но при этом Латыпов должен обе гонки пропустить. Потому что даже если Эдуард займёт места где-нибудь в топ-30, то всё равно получит необходимые зачётные баллы, чтобы математически обеспечить себе лидерство в общем зачёте.

А учитывая, что впереди пасьют (после победы Латыпова в спринте) и масс-старт, где выпасть из топ-30 не получится, можно смело сказать, что если Эдуард выйдет на старт, то и наш «Большой хрустальный глобус» заберёт.

Россиянке нужно чудо

У женщин же ситуация интереснее, но лишь чуть-чуть. За две гонки до завершения турнира лидирует Динара Алимбекова-Смольская. В активе белоруски 1551 очко. Второе место в общем зачёте занимает Виктория Сливко. Она проигрывает Динаре 59 очков. На третьей строчке тотала расположилась Ирина Казакевич. Алимбекова-Смольская выигрывает у неё 77 очков. В топ-6 также входят Тамара Дербушева, проигрывающая 83 очка, Наталья Гербулова, уступающая 96 очков, и Екатерина Носкова, отстающая на 100 очков.

Здесь все спортсменки бегут заключительные гонки, но у Носковой, Гербуловой, Дербушевой и Казакевич мизерные шансы завоевать БХГ. Для этого девушки должны занимать призовые места, а Алимбекова-Смольская и Сливко должны вместе сняться с соревнований, что априори маловероятно. Именно поэтому основная борьба развернётся между Динарой и Викторией.

Сейчас девушки находятся примерно в одинаковой форме. В последних четырёх гонках Сливко дважды была второй, один раз первой и один раз четвёртой, Алимбекова-Смольская же завоёвывала серебро и золото, а также по разу становилась шестой и четвёртой. Шансы в пасьюте равны: Виктория стартует второй, Динара – четвёртой, но разделять их будет всего 10 секунд.

Сливко вполне может выиграть две гонки подряд, вот только даже это вряд ли поможет ей забрать трофей. Чтобы потерять первое место Динара должна дважды финишировать за пределами первой десятки. Но такое вряд ли случится, ведь в этом сезоне на Кубке Содружества Алимбекова-Смольская ни разу не опускалась ниже седьмого места. Так что здесь почти наверняка «Глобус» заберёт именно белоруска, конечно, если не случится форс-мажора.