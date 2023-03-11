Непредсказуемая развязка в борьбе за «Глобус» в эстафетах. Фавориток свергли с вершины

11 марта на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде состоялась последняя в сезоне женская эстафета. Девушки в драматичной борьбе разыграли «Малый хрустальный глобус». Занимательно, что забрала его не Швеция, которая возглавляла таблицу до домашнего этапа, и даже не Норвегия, которая спокойно заняла первое место в последней гонке.
«Глобус» забрала Франция, выступавшая без лидера – Жулии Симон.
Первый этап, как это нередко бывает в эстафетах, подарил несколько маленьких неожиданностей. Со знаком плюс отличилась итальянка Пасслер – резервистка на своём этапе проиграла только француженке Жанмонно. А вот норвежка Арнеклейв и шведка Перссон неважно стреляли, опускались в конец первой десятки и лишь за счёт скорости смогли не сильно отстать от лидеров.
А уже на втором этапе сформировалась группа лидеров. От остальных оторвались Франция, Италия, Германия и Норвегия. Собственно, эта четвёрка и делила между собой медали во второй половине гонки. Шведка Анна Магнуссон неудачно стреляла и отбросила свою команду на восьмое место. Сёстры Эберг очень старались, но выше пятого залететь не смогли.
В самой четвёрке решающие перестановки произошли на третьем этапе: норвежка Ингрид Тандреволд отлично работала на огневых рубежах и, взяв себе в попутчицы немку Ванессу Фойгт, убежала в отрыв. А Рейселанд и Херрман-Вик шли вместе только до первой лёжки. Норвежка стреляла лучше и единолично возглавила гонку – до самого финиша шла первой. А вот немка задёргалась и пропустила вперёд Анаис Шевалье-Буше. Лиза Виттоцци тоже хотела побороться с немкой, но запаса прочности чемпионке мира в эстафете не хватило.
Норвегия – первая, Франция – вторая, Германия – третья.
В зачёте эстафет лидировали шведки, опережая на шесть очков француженок. Но неудача на домашнем этапе отправила их аж на третье место. А вот Норвегии победы не хватило, чтобы догнать Францию. И «трёхцветные» завоевали «Малый хрустальный глобус». Хотя плотность в таблице очень высокая: Франция – 345 очков, Норвегия – 325, Швеция – 321, а Германия – 320.
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