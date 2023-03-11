«Вопросы по здоровью решить не удалось». Логинов досрочно завершил сезон или карьеру?

Болельщики долго надеялись на весеннее возвращение совсем ещё недавно лучшего биатлониста страны Александра Логинова, но его не случилось. Чемпион мира досрочно завершил скомканный сезон. Об этом сообщил тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров. Спортсмен не смог до конца справиться с болезнями, которые преследовали его после Олимпиады.

И есть опасение, что речь может идти по сути о завершении карьеры.

«Сохранить его на сезон»

После завершения Олимпийских игр в Пекине, откуда Александр вернулся двукратным бронзовым призёром, его карьера медленно, но верно покатилась вниз. Он, как и остальные российские спортсмены, был лишён возможности выступать на международных стартах, а затем долго и упорно лечился.

В конце марта 2022 года, перед началом чемпионата России в Тюмени Александр получил сотрясение мозга, но всё же принял участие в стартах. Уже летом стало известно о том, что спортсмен подхватил простуду. За этим последовал и пропуск первого этапа Кубка Содружества.

«Александр продолжает восстановление. С 1 сентября приступил к полноценным тренировкам в таком оттягивающем режиме, втягивается в работу. Думаю, к зиме будет готов. Пока состояние не позволяет ему выступать. Для того чтобы сохранить его на сезон, было принято решение пропустить этот этап», – комментировал тогда отсутствие Логинова Сергей Башкиров.

Вот только «сохранить Александра на сезон» так и не удалось. Логинов пропустил второй этап Кубка Содружества, а затем летний чемпионат России в Чайковском. В итоге в его послужном списке этого сезона значатся только шесть гонок, ни в одной из которых Александр не попал в десятку сильнейших.

Александр Логинов Фото: РИА Новости

«Такого раньше никогда не было»

А с января 2023-го Логинов вообще пропал с радаров. Тренеры только разводили руками, сообщая, что Александр находится на восстановлении, и продолжали надеяться на его появление на чемпионате России.

«Сейчас у Саши имеются небольшие осложнения, которые не дали полностью выступить в декабре, поэтому он пропускал старты, чтобы посвятить время лечению. Думаю, олимпийский сезон оставил отпечаток. В этом году он столько перенёс болезней, на моей памяти за последние пять лет такого не было.

Не хочу вдаваться в подробности, но могу сказать, что у него были проблемы с артериальным давлением. Такого раньше никогда не было, появилось только в этом сезоне. Мы с ним постоянно на связи. Саша устал от обследований. Он хочет скорее вернуться на уровень и выступать на соревнованиях. Он очень хочет выступать», – рассказывал в начале февраля тренер мужской сборной Тюменской области Максим Кугаевский, плотно работавший с Логиновым.

«Всё нормально, Логинов восстанавливается. Он очень заряжен на старты, но нужно время, не надо бежать впереди паровоза. Мы слишком много создаём непонятных интриг вокруг Александра. Он делает своё дело! Сделал на Олимпиаде, сделал на чемпионате мира, на чемпионате Европы… Не спешите, всё будет нормально. Дайте человеку спокойно восстановиться», – говорил о состоянии спортсмена личный тренер Александр Касперович.

«Больше не выступит в этом сезоне»

Вплоть до конца февраля Сергей Башкиров продолжал надеяться на участие Логинова в чемпионате России в Ханты-Мансийске и сообщал, что Александр вроде бы решил все свои проблемы со здоровьем, но уже в начале марта он сам же огласил решение о досрочном завершении сезона.

«Думаю, в этом сезоне Александр больше выступать не будет. Есть вопросы по здоровью, к сожалению, их не удалось решить», – сообщил Башкиров.

Логинов в этом сезоне, похоже, просто устал бороться со своим организмом, каждый раз пытаясь довести его до состояния, позволяющего тренироваться и выступать на достойном олимпийского призёра уровне, но каждый раз проваливаясь в эту бездну бесконечных болезней и трудностей.

Александр Логинов Фото: РИА Новости

Ко всему этому добавляется и отсутствие той мотивации, которую ранее чемпион мира всегда находил на международном уровне.

«Думаю, если кто-то скажет, что мотивация такая же, как на Кубке мира, то, наверное, слукавит. Тем не менее это наша жизнь, наша работа. В наших же интересах везде стараться находить мотивацию. Надо жить дальше и продолжать развиваться», – говорил Логинов в начале января.

«Порох в пороховнице есть. Поборется!»

Болельщики Логинова, обеспокоенные его состоянием, теперь переживают за продолжение карьеры. Ведь есть риск, что 31-летний спортсмен, учитывая все неурядицы и отсутствие международных стартов, уйдёт из биатлона.

Что ж, такой исход вполне вероятен. Мы помним, как быстро из спорта ушёл потерявший мотивацию Антон Шипулин или как завершил карьеру Эмиль Хегле Свендсен, пропустивший последний этап в Тюмени в 2018 году и объявивший об уходе после окончания сезона, даже не попрощавшись в последней гонке.

Очень не хочется, чтобы так же спонтанно с биатлоном попрощался лидер сборной России последних лет, сражавшийся с Фуркадом за «Большой хрустальный глобус» и ставший чемпионом мира в личной гонке.

Но надежда на возвращение Логинова пока есть. Максим Кугаевский заявляет, что лидер сборной Тюменской области планирует продолжать свою карьеру.

«Ему был поставлен диагноз, который я не вправе разглашать. Конкретная проблема выявлена, ему назначено официальное лечение. До этого долгое время выявляли диагноз. Насчёт карьеры он сказал, что хочет продолжить. Порох в пороховнице есть. Поборется!» – объяснил тренер.

Остаётся только надеяться, что за это лето Александр сможет справиться со всеми своими проблемами и вернётся в стиле Йоханнеса Бё – уверенным в себе опытным профессионалом, готовым возвращать себе лидерство.

А при самом удачном раскладе ещё и с самим Бё вновь поборется.