Мощная проверка сил по итогам лета. Франция и Норвегия привезли боевые составы, а Россию, разумеется, не позвали.

«Я не стал первым, но открою шампанское». Звёзды биатлона и лыж зажигали на гонке Фуркада

Летом, когда нет Кубка мира, лыжники и биатлонисты гоняют на коротких, но ярких фестивалях. Blink и Toppidrettsveka, проходящие каждое лето в Норвегии, собирают у экранов миллионы телезрителей. Не отстаёт от старших собратьев и Nordic Festival, который уже в четвёртый раз проводит Мартен Фуркад.

В 2023 году в Анси приехали 60 атлетов. Звёзды тоже были. И зажигали!

В 0,1 секунды от победы

В женском лыжероллерном масс-старте первенствовала хозяйка турнира француженка Лу Жанмонно. Вообще, на финише этой дистанции развернулась нешуточная борьба. Так, на 1,4 секунды от биатлонистки отстала австрийская лыжница Тереза Штадлобер. А 4,2 секунды Жанмонно «привезла» немецкой лыжнице Виктории Карль. Совсем не задался старт у опытных Федерики Санфилиппо (Италия) и Жилонн Гигонна (Франция). Они оказывались последними на круге и досрочно завершали борьбу.

Лу Жанмонно Фото: Julia Kneissl/Zuma/ТАСС

В мужском лыжероллерном масс-старте на пьедестал поднялись только лыжники. Первенствовал француз Виктор Ловера. А следом расположились чех Михал Новак, отставший на 0,1 секунды, и француз Уго Лапалус, который проиграл соотечественнику добрых 13,7 секунды. А опытный и звёздный итальянский лыжник Франческо де Фабиани выглядел слабо.

Звезды в деле

Куда более представительной оказалась биатлонная часть фестиваля.

Женский масс-старт выиграла Ванесса Фойгт (Германия). На четырёх огневых рубежах она использовала лишь один дополнительный патрон. Второе место у Маркеты Давидовой (Чехия), которая ходом была быстрее, но допустила шесть промахов. Чешская биатлонистка исправляла ситуацию с помощью доппатронов и проиграла 9,3 секунды. Третьей финишировала победительница Кубка мира прошлого сезона Жулия Симон (Франция). На её счету один штрафной круг, девять дополнительных патронов и отставание от лидера в 19,8 секунды.

Немного не хватило до подиума Жюстин Бреза-Буше (Франция). Она проиграла Симон обидные 0,4 секунды. К слову, это первое совместное появление биатлонисток на соревнованиях после скандала с мошенничеством. Да ещё и такая «заруба» на финише! Симон – Бреза-Буше – теперь вывеска не только для спортивных соревнований, но и для французской программы «Час суда».

«Не стал первым, но открою шампанское»

В мужском биатлонном масс-старте не было равных норвежцу Ветле Шоста Кристиансену. Занявшему второе место Эмильену Жаклену (Франция) победитель фестиваля «привёз» целых 22,2 секунды. А бронзу завоевал Стурла Холм Легрейд (Норвегия), проиграв лидеру 31,3 секунды.

Серебряный призёр гонки, конечно, рад участвовать в фестивале друга:

«Какой приём! Очень тепло на душе», – написал спортсмен в соцсетях.

Эмильен Жаклен Фото: Christian Manzoni/Getty Images

Бронзовый призёр также был в хорошем настроении: он с радостью позировал зрителям соревнований, расплёскивая налитое ему игристое.

«Не стал первым на финише, но открыл шампанское. Я же должен держать своих корешей в тонусе», – отметил норвежец в соцсетях.

Олимпийскому чемпиону Кентену Фийону Майе было не до шампанского. Гонку француз закончил восьмым с проигрышем более чем в полторы минуты. Хуже пробежал только итальянец Томмазо Джакомель. Хочется верить, что дело в нагрузках и к зиме победитель Кубка мира – 2021/2022 будет во всеоружии!

«Я предпочитаю непростые вызовы»

Помимо спортивной части, в программе для гостей и зрителей фестиваля также были вечерние концерты с участием местных артистов.

А главный организатор турнира – пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад – рассказал, что мотивирует его проводить Nordic Festival.

«Мне кажется, что в этих сложных и очень ответственных проектах я реализую себя. Я не привык к рутине, а предпочитаю непростые вызовы.

Это всегда масштабный праздник, настоящий всплеск энергии, и он вызывает улыбки у участников, спортсменов, зрителей, детей. Это и вдохновляет нас проводить его. Масштабная подготовка занимает несколько месяцев и требует значительного бюджета, который не так-то просто собрать. Но этот фестиваль объединяет и делает заметнее биатлон и лыжные гонки – те дисциплины, в которых я воспитывался», — приводит слова Фуркада Ski-Nordique.

Мартен Фуркад Фото: Christian Manzoni/Getty Images

Наши тоже там были. Раньше

Россиян в последние два года не приглашают. По понятным причинам. А жаль, потому что наши спортсмены были заметными гостями фестиваля.

В 2019 году участником спортивного праздника стал Глеб Ретивых. Российский лыжник получил приглашение от брата Мартена – Симона Фуркада.

Звёзд на французском турнире Ретивых не поймал, вылетев ещё на стадии четвертьфинала. В том же году, кстати, приглашение на фестиваль получала лидер сборной России Наталья Непряева, но от участия отказалась.

Своё имя в историю турнира вписал Карим Халили – давний поклонник Фуркада. В шоу-гонке 2021 года россиянин уступил только норвежцу Стурле Холм Легрейду. Позади себя российский биатлонист оставил француза Кентена Фийона Майе, немца Бенедикта Долля и словенца Якова Фака.