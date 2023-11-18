Жених и невеста выиграли по миллиону в один день. Раньше такого в нашем биатлоне не было!

Зимний биатлонный сезон для российских болельщиков начался не целую неделю раньше обычного. Первым большим стартом сезона стал этап Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске. Правда, без клубов, зато с миллионом рублей призовых за первое место в гонке.

«Меня распирает!»

В новом турнире сделали акцент на зрелищные форматы. И в первый же день проходили гонки с общего старта. У мужчин в упорной борьбе выиграл Карим Халили, и многие тут же подумали, что женскую гонку может выиграть Анастасия Гореева, ставшая несколько недель назад его невестой.

Но дело не только в силе любви. Вспомним, что в прошлом сезоне именно Карим и Анастасия стали победителями стартовой гонки сезона в Ханты-Мансийске, а после выиграли общий зачёт Кубка России!

Казалось бы, Халили уже заработал миллион, и Анастасия в этом плане сегодня могла бы расслабиться. Но нет. Гореева явно была готова ворваться в гонку с желанием победить: «Меня распирает! Надеюсь, что это хороший знак», – поделилась Анастасия перед стартом в эфире «Матч ТВ».

Непобедимая тройка или московские миллионеры

С первого огневого рубежа Гореева ушла лидером, отстреляв на ноль. Вместе с белоруской Анной Солой и Елизаветой Каплиной они создали мощный отрыв, и всю оставшуюся гонку девушки боролись только между собой.

Уже ко второму рубежу Сола догнала Горееву, однако стрельба расставила всё по своим местам: Гореева – чисто, Сола и Каплина – по промаху. Анастасия отправилась в гонку единоличным лидером с гандикапом в 20,9 секунды.

Несмотря на промах на первой стойке и штрафной круг, Гореева сохранила своё преимущество. Каплина, в отличие от Солы, отработала на ноль, однако ещё до четвёртой стрельбы белоруска вновь обогнала Елизавету.

На последнем рубеже все трое допустили по одной ошибке, так что Гореева сохранила преимущество в 11,5 секунды, что ещё не гарантировало ей уверенной победы. Вплоть до самого финиша серьёзную угрозу представляла белоруска, сократившая к финишу отставание до 5,4 секунды.

В итоге победительницей дебютной гонки МЛКБ стала Гореева, которая, как и Карим Халили, представляет Московскую область. Так что шутка о миллионах, которые вновь пошли в Москву, а не в регионы, как никогда актуальна. Белоруска и молодая мама Анна Сола – вторая, Каплина – с бронзой.

После финиша Гореева рассказала, что свадьба с Каримом Халили назначена на сентябрь 2024 года, и деньги на неё уже отложены, а заработанные в первой гонке сезона миллионы они, возможно, потратят на дом.

«У меня двое детей, мне нужнее»

Анна Сола – одна из четырёх молодых мам, вернувшихся в этом сезоне после декрета. Кроме неё, в первой гонке лиги клубного биатлона выступили её подруга по команде Ирина Лещенко и две россиянки – Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина. Состояние каждой из них – пока загадка для соперниц, поэтому к девушкам относились с особой осторожностью.

«Гореевой уже можно не бежать. А у меня двое детей, мне нужнее», – смеялась Резцова перед гонкой, имея в виду призовые жениха Анастасии

В итоге лучшей из молодых мам стала Анна Сола, которая в отсутствие Динары Смольской, также находящейся в декрете, стала лучшей из белорусок. Кристина Резцова финишировала на 10-м месте с отставанием в 2 минуты 3 секунды, допустив в общей сложности пять промахов. Ирина Лещенко заняла 14-е место с двумя промахами, а Ульяна Нигматуллина, которая с нового сезона представляет Тюменскую область, стала 16-й с шестью промахами.

Анна Сола Фото: РИА Новости

Открытие гонки и провал фаворитов

Открытием первой гонки стала совсем ещё юная Анастасия Гришина из Алтайского края, финишировавшая четвёртой. 20-летняя биатлонистка из группы Артёма Истомина – единственная девушка, которой удалось пройти все четыре рубежа на ноль. От лидера Гришина отстала на 42,3 секунды.

Екатерина Носкова, которая также входит в группу Артёма Истомина, считалась одной из фавориток гонки. Но в самом начале масс-старта она сломала палку, а после третьей стрельбы сошла с дистанции. Лидер рейтинга СБР Виктория Сливко, отвечая на вопрос журналистов, говорила, что хочет вложить выигранный миллион в ипотеку, однако финишировала только 12-й.

При этом стоит отметить, что девушки из группы Михаила Шашилова, показывавшие высокие результаты прошлой зимой, в МЛКБ не выступают.