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Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
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Кубок мира по биатлону — 2023/2024, 1-й этап, Эстерсунд: онлайн-трансляция мужской эстафеты 30 ноября 2023

Йоханнес Бё и Долль бьются за золото эстафеты. Удастся ли норвежцу обыграть немца? LIVE
Татьяна Постникова
Йоханнес Бё
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Сможет ли кто-то остановить норвежцев?

В четверг, 30 ноября, в Эстерсунде (Швеция) продолжится первый этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. В рамках очередного соревновательного дня пройдёт одна гонка — мужская эстафета. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию гонки и расскажет обо всём самом интересном, что её окружает.

Начало мужской эстафеты запланировано на 17:20 мск.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Фаворитами гонки выглядят норвежцы, которые в прошлом сезоне уверенно выиграли «Малый хрустальный глобус» в этом зачёте и сохранили мощный состав. Конкуренцию им попробуют составить биатлонисты из Швеции, Франции и Германии — немцы на старте сезона выглядят просто отлично.

Полное расписание Кубка мира по биатлону на "Чемпионате"
Общий зачёт Кубка мира - 2023/2024 (мужчины, женщины)

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Live Татьяна Постникова

Бё идеально отработал на стойке и ушёл первым на дистанцию.

18:09 Татьяна Постникова

Клод всё-таки обошёл Ляйтнера. Отставание француза — 39,7 секунды, а австрийца — 41,9 секунды.

18:08 Татьяна Постникова

Ляйтнер и Клод проиграли ещё больше. Преимущество Бё над австрийцем 36,8 секунды, а над французом — 39,3 секунды.

18:07 Татьяна Постникова

Бё оторвался от Долля. Отрыв норвежца — 7,6 секунды.

18:05 Татьяна Постникова

Клод «махнул» два промаха и опустился на четвёртое место (+27,5).

18:04 Татьяна Постникова

Ляйтнер отработал на ноль и занял третью позицию (+20,5).

18:04 Татьяна Постникова

Йоханнес допустил один промах и ушёл первым, Долль промазал дважды, но не сильно отстал от Бё (+2,3).

18:03 Татьяна Постникова

Бё-младший и Долль оторвались от преследователей. Клод проиграл уже 24,4 секунды, а Ляйтнер — 25,1 секунды.

18:00 Татьяна Постникова

У шведов полная катастрофа. С двумя штрафными кругами они лишь 19-е место и 2 минуты и 39,9 секунды отставания.

17:58 Татьяна Постникова

Франция пришла на смену этапа четвёртой (+20,6).

17:58 Татьяна Постникова

Норвегия и Германия пришли вместе на смену этапа. Австрия — третья в 15,6 секундах от них.

17:57 Татьяна Постникова

Жаклену же никак не смог приблизиться 12,7 секунды.

17:56 Татьяна Постникова

Бё и Наврат обошли Эдера. Они привезли австрийцу 8,8 секунды.

17:53 Татьяна Постникова

Наврат с промахом стал третьим (+5,6 секунды), а Жаклен с двумя промахами — четвёртым (+12,1).

17:52 Татьяна Постникова

Эдер отстрелял на ноль и ушёл лидером. В 5,2 секундах от него Бё с промахом.

17:51 Татьяна Постникова

Жаклен всё-таки догнал и «съел» Эдера, как и Наврат с Бё. Француз выиграл у немца 7,2 секунды, у норвежцы — 7,7 секунды, а у австрийца — 8,4 секунды.

17:47 Татьяна Постникова

Швед Стафанссон расположился лишь на 14-м месте с отставанием 1 минута и 18,4 секунды.

17:47 Татьяна Постникова

На третьем и четвёртом месте ушли на дистанцию Наврат и Бё. Оба допустили по промаху. Филипп проиграл 10,6 секунды, а Тарьей — 11,6 секунды.

17:46 Татьяна Постникова

Симон Эдер отработал на ноль и вывел Австрию на первую позицию. Эмильен Жаклен с промахом ушёл вторым (+4,2).

17:44 Татьяна Постникова

Наврат и Бё уже обошли Буркхальтера и приблизились на пару секунд к Жаклену.

17:44 Татьяна Постникова

А вот Наврат и Бё-старший подтянули свои сборные. Немцы заняли третью позицию (+17,3), а норвежцы — четвёртую (+18,4).

17:42 Татьяна Постникова

Жаклен сразу рванул вперёд и оторвался от Буркхальтера на 12,5 секунд.

17:40 Татьяна Постникова

Немцы пришли на смену этапа шестыми (+15,3), норвежцы — седьмыми (+16,7), а шведы — 11-ми (+41,1).

17:39 Татьяна Постникова

Швейцария и Франция пришли вместе на смену этапа. Их отрыв от США, идущих на третьем месте, 10 секунд.

17:37 Татьяна Постникова

Стрёмсхейм допустил два промаха и стал шестым (+12,0), Цобель с промахом занял 11-е место (+20,5), а Брандт «застрелился» и зашёл на круг. Как итог — 13-е место (+41,0).

17:35 Татьяна Постникова

Штальдер отработал на ноль на стойке и ушёл в лидерах на дистанцию. Вслед за ним на дистанцию отправился американец Жермен (+0,4), отстрелявший точно. Тройку замкнул Перро, допустивший ещё один промах (+2,9).

17:30 Татьяна Постникова

Перро «отцепил» Тищенко и Коматца. При этом француз сумел удержать 1,5 секундный отрыв от Брандта и Стрёмсхейма.

17:29 Татьяна Постникова

Четвёртым с нулём стал Брандт (+1,3), а пятым — Стрёмсхейм с промахом (+1,4). Цобель занял лишь 16-е место с тремя промахами (+19,0).

17:27 Татьяна Постникова

С промахом Эрик Перро ушёл на дистанцию первым. Вслед за ним убежали на дистанцию украинец Тищенко (+0,1) и австриец Комац (+0,6), отстрелявшие на ноль.

17:23 Татьяна Постникова

Пока результаты очень плотные. Все 20 команд идут в 8 секундах на первой отсечке.

17:20 Татьяна Постникова

Гонка стартовала! Биатлонисты ушли на дистанцию.

17:17 Татьяна Постникова

Сегодня в Эстерсунде довольно морозно: температура равна -9,2 градусам по Цельсию, а ветер не очень сильный — 0,5 м/с. В отличие от вчерашнего дня нет особого снегопада.

17:12 Татьяна Постникова

Кстати, сейчас идёт биатлонный сезон не только в мире, но и в России. Рассказали о том, как прошли первые гонки Кубка страны.

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17:10 Татьяна Постникова

На старте Кубка мира нашлись биатлонисты, которые смогли по-настоящему удивить. Кто же эти пять героев?

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17:08 Татьяна Постникова

Главные фавориты сегодняшней гонки — норвежцы с сильнейшим составом (Эндре Стрёмсхейм, Тарьей и Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен).

На медали также явно претендуют немцы (Давид Цобель, Филипп Наврат, Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн), находящиеся в хорошей форме.

Потенциально призёрами могут стать и французы (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе), однако предыдущие гонки показали, что биатлонисты из этой страны крайне нестабильны на старте сезона.

Интересно будет понаблюдать и за сборной Швеции, немного обновившей состав (Оскар Брандт, Мальте Стефанссон, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон).

16:58 Татьяна Постникова

В прошлом году пятый раз подряд «Малый хрустальный глобус» забрали норвежцы. Скандинавская сборная выиграла пять из шести эстафет предыдущего сезона. Лишить победы норвежцев удалось только французам на чемпионате мира. «Трёхцветные», кстати, стали в зачёте эстафет лишь третьими. А вот вторыми в борьбе за МХГ были немцы.

Сможет ли кто-то навязать борьбу норвежцам за МХГ в эстафетах в этом сезоне?
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16:53 Татьяна Постникова

Накануне в Швеции прошла женская эстафета. Без сюрпризов не обошлось. Золото в резервном составе завоевали норвежки (Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Ингрид Тандерволд). Серебро взяли шведки (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг), а тройку призёров замкнули немки (Янина Хеттих-Валц, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс).

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

16:39 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на этапе Кубка мира в Эстерсунде пройдёт мужская эстафета. Старт гонки в 17.20 по Москве. Будет интересно!

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