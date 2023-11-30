Йоханнес Бё и Долль бьются за золото эстафеты. Удастся ли норвежцу обыграть немца? LIVE

В четверг, 30 ноября, в Эстерсунде (Швеция) продолжится первый этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. В рамках очередного соревновательного дня пройдёт одна гонка — мужская эстафета. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию гонки и расскажет обо всём самом интересном, что её окружает.
Начало мужской эстафеты запланировано на 17:20 мск.
Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.
Фаворитами гонки выглядят норвежцы, которые в прошлом сезоне уверенно выиграли «Малый хрустальный глобус» в этом зачёте и сохранили мощный состав. Конкуренцию им попробуют составить биатлонисты из Швеции, Франции и Германии — немцы на старте сезона выглядят просто отлично.
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Бё идеально отработал на стойке и ушёл первым на дистанцию.
Клод всё-таки обошёл Ляйтнера. Отставание француза — 39,7 секунды, а австрийца — 41,9 секунды.
Ляйтнер и Клод проиграли ещё больше. Преимущество Бё над австрийцем 36,8 секунды, а над французом — 39,3 секунды.
Бё оторвался от Долля. Отрыв норвежца — 7,6 секунды.
Клод «махнул» два промаха и опустился на четвёртое место (+27,5).
Ляйтнер отработал на ноль и занял третью позицию (+20,5).
Йоханнес допустил один промах и ушёл первым, Долль промазал дважды, но не сильно отстал от Бё (+2,3).
Бё-младший и Долль оторвались от преследователей. Клод проиграл уже 24,4 секунды, а Ляйтнер — 25,1 секунды.
У шведов полная катастрофа. С двумя штрафными кругами они лишь 19-е место и 2 минуты и 39,9 секунды отставания.
Франция пришла на смену этапа четвёртой (+20,6).
Норвегия и Германия пришли вместе на смену этапа. Австрия — третья в 15,6 секундах от них.
Жаклену же никак не смог приблизиться 12,7 секунды.
Бё и Наврат обошли Эдера. Они привезли австрийцу 8,8 секунды.
Наврат с промахом стал третьим (+5,6 секунды), а Жаклен с двумя промахами — четвёртым (+12,1).
Эдер отстрелял на ноль и ушёл лидером. В 5,2 секундах от него Бё с промахом.
Жаклен всё-таки догнал и «съел» Эдера, как и Наврат с Бё. Француз выиграл у немца 7,2 секунды, у норвежцы — 7,7 секунды, а у австрийца — 8,4 секунды.
Швед Стафанссон расположился лишь на 14-м месте с отставанием 1 минута и 18,4 секунды.
На третьем и четвёртом месте ушли на дистанцию Наврат и Бё. Оба допустили по промаху. Филипп проиграл 10,6 секунды, а Тарьей — 11,6 секунды.
Симон Эдер отработал на ноль и вывел Австрию на первую позицию. Эмильен Жаклен с промахом ушёл вторым (+4,2).
Наврат и Бё уже обошли Буркхальтера и приблизились на пару секунд к Жаклену.
А вот Наврат и Бё-старший подтянули свои сборные. Немцы заняли третью позицию (+17,3), а норвежцы — четвёртую (+18,4).
Жаклен сразу рванул вперёд и оторвался от Буркхальтера на 12,5 секунд.
Немцы пришли на смену этапа шестыми (+15,3), норвежцы — седьмыми (+16,7), а шведы — 11-ми (+41,1).
Швейцария и Франция пришли вместе на смену этапа. Их отрыв от США, идущих на третьем месте, 10 секунд.
Стрёмсхейм допустил два промаха и стал шестым (+12,0), Цобель с промахом занял 11-е место (+20,5), а Брандт «застрелился» и зашёл на круг. Как итог — 13-е место (+41,0).
Штальдер отработал на ноль на стойке и ушёл в лидерах на дистанцию. Вслед за ним на дистанцию отправился американец Жермен (+0,4), отстрелявший точно. Тройку замкнул Перро, допустивший ещё один промах (+2,9).
Перро «отцепил» Тищенко и Коматца. При этом француз сумел удержать 1,5 секундный отрыв от Брандта и Стрёмсхейма.
Четвёртым с нулём стал Брандт (+1,3), а пятым — Стрёмсхейм с промахом (+1,4). Цобель занял лишь 16-е место с тремя промахами (+19,0).
С промахом Эрик Перро ушёл на дистанцию первым. Вслед за ним убежали на дистанцию украинец Тищенко (+0,1) и австриец Комац (+0,6), отстрелявшие на ноль.
Пока результаты очень плотные. Все 20 команд идут в 8 секундах на первой отсечке.
Гонка стартовала! Биатлонисты ушли на дистанцию.
Сегодня в Эстерсунде довольно морозно: температура равна -9,2 градусам по Цельсию, а ветер не очень сильный — 0,5 м/с. В отличие от вчерашнего дня нет особого снегопада.
Кстати, сейчас идёт биатлонный сезон не только в мире, но и в России. Рассказали о том, как прошли первые гонки Кубка страны.
На старте Кубка мира нашлись биатлонисты, которые смогли по-настоящему удивить. Кто же эти пять героев?
Главные фавориты сегодняшней гонки — норвежцы с сильнейшим составом (Эндре Стрёмсхейм, Тарьей и Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен).
На медали также явно претендуют немцы (Давид Цобель, Филипп Наврат, Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн), находящиеся в хорошей форме.
Потенциально призёрами могут стать и французы (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе), однако предыдущие гонки показали, что биатлонисты из этой страны крайне нестабильны на старте сезона.
Интересно будет понаблюдать и за сборной Швеции, немного обновившей состав (Оскар Брандт, Мальте Стефанссон, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон).
В прошлом году пятый раз подряд «Малый хрустальный глобус» забрали норвежцы. Скандинавская сборная выиграла пять из шести эстафет предыдущего сезона. Лишить победы норвежцев удалось только французам на чемпионате мира. «Трёхцветные», кстати, стали в зачёте эстафет лишь третьими. А вот вторыми в борьбе за МХГ были немцы.
Накануне в Швеции прошла женская эстафета. Без сюрпризов не обошлось. Золото в резервном составе завоевали норвежки (Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Ингрид Тандерволд). Серебро взяли шведки (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг), а тройку призёров замкнули немки (Янина Хеттих-Валц, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс).
Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на этапе Кубка мира в Эстерсунде пройдёт мужская эстафета. Старт гонки в 17.20 по Москве. Будет интересно!