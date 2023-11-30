Йоханнес Бё и Долль бьются за золото эстафеты. Удастся ли норвежцу обыграть немца? LIVE

В четверг, 30 ноября, в Эстерсунде (Швеция) продолжится первый этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. В рамках очередного соревновательного дня пройдёт одна гонка — мужская эстафета. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию гонки и расскажет обо всём самом интересном, что её окружает.

Начало мужской эстафеты запланировано на 17:20 мск.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Фаворитами гонки выглядят норвежцы, которые в прошлом сезоне уверенно выиграли «Малый хрустальный глобус» в этом зачёте и сохранили мощный состав. Конкуренцию им попробуют составить биатлонисты из Швеции, Франции и Германии — немцы на старте сезона выглядят просто отлично.

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