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Мужчины. 10 км Спринт. Прямая трансляция
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16:45 Мск
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Кубок мира по биатлону — 2023/2024: спринт (мужчины), онлайн-трансляция 2 декабря 2023 года

Биатлонисты выходят на охоту! На Кубке мира сегодня мужской спринт. LIVE
Батраз Томаев
Йоханнес Бё
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Йоханнес Бё, Роман Рес или Эмильен Жаклен — кто же станет победителем первого спринта?

Сегодня, 2 декабря, в Эстерсунде (Швеция) продолжится первый этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Теперь награды в спринте разыграют мужчины. «Чемпионат» проведёт традиционную текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Старт запланирован на 16:45 по московскому времени.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Главный фаворит сезона — Йоханнес Бё (Норвегия) в индивидуальной гонке довольствовался только бронзовой медалью. Неожиданно его обошли сразу два биатлониста из Германии — Роман Рес и Юстус Штрелов. Составят ли они ему конкуренцию в этом сезоне? А что скажут французы вместе со шведами? Кстати, хозяева трассы медалей в личных гонках пока явно недобирают.

Полное расписание гонок на Кубке мира по биатлону - 2023/2024
Общий зачёт Кубка мира по биатлону (мужчины, женщины)

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Live Батраз Томаев


Начало этого сезона для немецких биатлонистов просто фантастическое! Сразу два стреляющих лыжника из Германии прямо сейчас возглавляют Общий зачёт как у мужчин, так и у женщин.

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15:37 Батраз Томаев

На спринт в шведском Эстерсунде заявлен 101 спортсмен.

Вот стартовые номера биатлонистов, за которыми мы будем следить пристальнее всего:

1. Юстус Штрелов (Германия)
3. Роман Рис (Германия)
7. Кентен Фийон Майе (Франция)
9. Мартин Понсилуома (Швеция)
12. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия)
14. Эмильен Жаклен (Франция)
22. Томаззо Джакомель (Италия)
24. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)
26. Йоханнес Бё (Норвегия)
30. Себастьян Самуэльссон (Швеция)
32. Бенедикт Долль (Германия)
43. Тарьей Бё (Норвегия)

15:27 Батраз Томаев

А вчера свою первую личную победу в карьере одержала француженка Лу Жанмонно. В спринтерской гонке она была бесподобна!

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 7.5 км Спринт
01 декабря 2023, пятница. 16:45 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
21:04.1
2
Каролин Оффигстад Кноттен
Норвегия
+8.5
3
Юни Арнеклейв
Норвегия
+17.6
15:22 Батраз Томаев

Всем привет! Это текстовая онлайн-трансляция «Чемпионата»! Сегодня в Эстерсунде определится победитель в мужском спринте.
Гонка начнётся менее чем через два часа!

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