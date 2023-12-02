Йоханнес Бё, Роман Рес или Эмильен Жаклен — кто же станет победителем первого спринта?

Биатлонисты выходят на охоту! На Кубке мира сегодня мужской спринт. LIVE

Сегодня, 2 декабря, в Эстерсунде (Швеция) продолжится первый этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Теперь награды в спринте разыграют мужчины. «Чемпионат» проведёт традиционную текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Старт запланирован на 16:45 по московскому времени.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Главный фаворит сезона — Йоханнес Бё (Норвегия) в индивидуальной гонке довольствовался только бронзовой медалью. Неожиданно его обошли сразу два биатлониста из Германии — Роман Рес и Юстус Штрелов. Составят ли они ему конкуренцию в этом сезоне? А что скажут французы вместе со шведами? Кстати, хозяева трассы медалей в личных гонках пока явно недобирают.

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