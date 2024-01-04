«Это худшие условия, которые я видел». Биатлонисты требуют изменить календарь Кубка мира

Возобновление сезона Кубка мира в новогодние праздники пришлось отложить. Гонки в Оберхофе должны были начаться 4 января, но из-за слишком тёплой погоды старты перенесли на 5 января.

Но это не главная проблема организаторов турнира. Биатлонисты в ужасе от условий в Оберхофе и требуют больше не проводить этапы Кубка мира в немецком городке!

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Ежегодная проблема

3 января IBU на своём официальном сайте сообщил о переносе мужского спринта с 4 на 5 января из-за тёплой погоды. В Оберхофе уже несколько дней температура не опускается ниже +3 градусов по Цельсию, тает весь снег и льёт дождь. Соревноваться в таких условиях просто невозможно, так что неудивительно, что гонку перенесли на день, когда по прогнозу ожидается небольшое улучшение погоды.

Подобные переносы для Оберхофа – норма. Немецкий город славится своей тёплой погодой и вечным отсутствием снега, из-за которого приходилось менять расписание Кубка мира. Проблемы с отсутствием снега за последние 10 лет возникали почти каждый год. В 2015-м даже пришлось переносить старты в Рупольдинг.

Без инцидентов с тёплой погодой обошлось лишь в 2017 и 2018 годах, но тогда было немногим легче: в Оберхофе была снежная буря и стоял густой туман.

Так что и текущий перенос гонок не вызвал у спортсменов особых претензий, но многие задались вопросом – резонно ли ежегодно проводить гонки в Оберхофе, если здесь постоянно возникают погодные проблемы?

Первым недовольство высказал легендарный Мартен Фуркад.

«Сколько лет разбрасывания искусственного снега (произведённого в гигантском холодильнике) по размокшей земле нужно IBU, чтобы следовать их экологическим обязательствам? Возможно, пора выбрать место, которое соответствует нашей эпохе», – написал Фуркад в своих социальных сетях.

«Это совершенно безумные условия»

Вслед за французом критиковать условия в Оберхофе начали и действующие спортсмены. Йоханнес Бё после тренировки в среду, 3 января, был в шоке от состояния трассы.

«Это, пожалуй, худшие условия, в которых я когда-либо соревновался в Оберхофе, – заявил Бё-младший NRK. – На трассе много веток и камней. Кроме того, в некоторых местах снега очень мало. Спуски были опасны для жизни. Вероятно, сегодня у них было достаточно времени, чтобы собирать камни с трассы, вот только некому было разгребать рыхлый снег или чистить коврики на рубеже.

Исторически сложилось так, что в Оберхофе было много хорошего. Но довольно глупо проводить гонки тут сейчас, учитывая, что лыжи портятся из-за плохой трассы».

Более яркими эмоциями поделился молодой Эндре Стрёмсхейм.

«Это ужасно! Это совершенно безумные условия для тренировок. По крайней мере, для меня это антирекорд. Это худший тренировочный день за всю историю. Снег состоит на 50% из снега и на 50% из почвы, веток и камней», — пожаловался Стрёмсхейм.

С ними был солидарен и Йоханнес Дале-Шевдал.

«Было холодно и сыро. Тренировка получилась действительно ужасной. Трасса очень странная, со смесью гравия, еловых веток и камней. Это худшая тренировка в моей карьере на Кубке мира», – пояснил норвежец.

Непросто на тренировке было и женщинам. Ингрид Тандреволд жёстко отреагировала на условия на трассе.

«Уже несколько лет подряд здесь в первую неделю января царят непростые условия. Есть ряд других мест, куда мы поедем позже, где условия даже сейчас лучше, поэтому, возможно, следует внести изменения в календарь», — высказалась Тандреволд.

«Создать «страну чудес» нам точно не удастся»

В IBU отмалчиваться не стали и ответили на претензии спортсменов. В организации согласны, что в Оберхофе есть реальные проблемы с качеством трассы из-за погодных условий. Вот только переносить этап в IBU не планируют.

«Создать «зимнюю страну чудес» нам точно не удастся, но мы вместе с организаторами приложим все усилия, чтобы сделать трассу как можно лучше. Сейчас уже слишком поздно что-либо переносить. У нас есть немного снега, который мы можем использовать в наиболее уязвимых местах, и, как мы знаем, там будет много ручной работы по сбору камней», — сообщил спортивный директор соревнований Даниэль Бём NRK.

Также Бём ответил на просьбы биатлонистов не проводить гонки в столь проблемном Оберхофе. По словам спортивного директора, очень сложно найти тех, кто согласится проводить этап Кубка мира в январе.

«Я не могу ответить, должны ли проводиться соревнования здесь в январе или нет, но в целом нам предстоит пройти планировку календаря как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Мы знаем, что Оберхоф — один из регионов, где не так много снега, но у нас есть несколько организаторов той же категории. Мы должны выполнить план, и, как я уже сказал, мы сделаем всё, что сможем, а также рассмотрим возможности изменения календаря в будущем», — сказал Бём.

По всей видимости, организаторов устраивает ежегодная проблема в виде Оберхофа. Видимо, решать её будут лишь в том случае, когда кто-то пострадает на этой рыхлой и каменистой трассе.