Самуэльссон летит покорять Америку как мажор. Сборная Норвегии отвечает экономией

Кто и как тратит деньги, уже понятно. Но кто окажется прав?

Мировой биатлон готовится к заокеанскому турне, закрывающему сезон-2023/2024. В США и Канаде пройдут восьмой и девятый этапы Кубка мира. Пока старт новым биатлонным соревнованиям не дан, болельщики с интересом изучают, каким образом их любимцы летят покорять Америку.

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«Это про профессионализм»

Больше всех шума, как всегда, наделал швед Себастиан Самуэльссон. Так, из сообщений норвежского телевидения стало известно, что Себбе доплатил за билет в бизнес-класс € 2,5 тысячи.

«Да, я действительно купил билет несколько недель назад. Для меня это про профессионализм. Я тренируюсь всё лето и осень, чтобы выступить как можно лучше. Тогда мне придётся немного вложиться, чтобы совершить хорошую поездку, и я думаю, что получу от этого выгоду», — приводит слова Самуэльссона NRK.

Удобное кресло, спальное место и отдельное меню во время перелёта через океан, возможно, помогут шведу накопить энергию для будущих побед. Но функциональное состояние зависит далеко не только от этого.

«У него всё хорошо с финансами»

Над Самуэльссоном подтрунивают не только норвежцы, но и партнёры по команде. Мартин Понсилуома, например, рассказал, что лидер их команды с деньгами на ты.

«Я, наверное, нахожусь не в лучшем финансовом положении для этого. Себбе, вероятно, купил моё место. У него всё хорошо с финансами, и он любит тратить деньги», — приводит слова Понсилуомы SVT.

Кто бы что ни говорил, но то, что шведские биатлонисты любят комфорт, в этом сезоне узнали уже все. Буквально месяц назад в Нове-Место (Чехия) стартовал чемпионат мира. И туда сборная Швеции добиралась чартерным рейсом. Ох, и сколько нехороших слов было сказано в их адрес! Кем? Ну, конечно же, норвежцами!

Представители этой скандинавской страны обвинили своих соседей в неэкологичных действиях. По их словам, за полёт от Стокгольма до Праги шведы выбросили в атмосферу 57 т углекислого газа. Сборная Норвегии же за несколько месяцев нанесла меньший урон атмосфере – 41 т, пользуясь регулярными рейсами.

«Мы экономим деньги»

Многие бы сказали, что норвежцы – душные. Так вот, эти самые норвежцы тратиться при перелёте в Америку не собираются. Менеджер сборной Норвегии Пер Арне Ботнан не даст соврать.

«Кто-то купил билеты в бизнес-класс. Оставшиеся места будут распределены по общему зачёту Кубка мира. Если осталось 12 билетов, эти места займут шесть лучших биатлонистов и шесть лучших биатлонисток по зачёту. Не знаю, сколько билетов осталось, посмотрим. Мы не будем тратить дополнительные деньги на билеты. Это очень дорого, а у нас много спортсменов, занимающих высокие места в общем зачёте Кубка мира. Мы экономим эти деньги», — приводит слова Ботнана NRK.

Себастиан Самуэльссон Фото: Alex Grimm/Getty Images

И да, они экономят немалые деньги.

Кстати, первая шестёрка сильнейших мужского зачёта целиком и полностью состоит из представителей сборной Норвегии. В женской части турнира одна норвежка среди лучших. А Международный союз биатлонистов (IBU), как известно, для топ-6 мирового рейтинга выделил бесплатные билеты. Итого – семь потенциально бесплатных мест для Норвегии. Суперэкономия, не иначе!

Йоханнес Бё тоже летит бесплатно!

Судите сами: стоимость самого быстрого перелёта до воздушной гавани Солт-Лейк-Сити (международный аэропорт штата Юта) на одного человека из Осло составляет около 114 тысяч рублей. В результате несложного процесса умножения выясняется, что на семерых норвежская биатлонная ассоциация буквально за день сберегла почти 800 тысяч рублей.

Йоханнес Бё от такого предложения, конечно, не отказался.

«Я понял, что можно получить место на самолёте, если занимаешь первое место в общем зачёте. Надеюсь, доберусь в Северную Америку бесплатно и у нас получится хорошее путешествие через Атлантику. Уверен, что на соревнованиях всё пройдёт хорошо. На этапах в Северной Америке условия будут одинаковыми для всех. Посмотрим, кто адаптируется лучше», — приводит слова Бё NRK.

И всё же, почти 10-часовой полёт – то ещё испытание. Конечно, у каждого свой подход к делу. Чей путь оказался тревожнее, а кому комфорт – второе имя, станет уже делом второстепенным. 8 марта в 22:25 мск в США начнётся мужская эстафетная гонка. Она то и расставит все точки над и.