Биатлонистка Миронова получила звание мастера спорта международного класса

Российской биатлонистке Светлане Мироновой присвоили звание мастера спорта международного класса. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта РФ.



25-летняя спортсменка является чемпионкой России, чемпионкой мира и Европы среди юниоров. Её лучший результат на Кубке мира – седьмое место в спринте на этапе в Антхольце (Италия) в сезоне-2018/19.

В минувшем сезоне Миронова заняла 31-е место в общем зачёте Кубка мира, набрав 244 очка.

Ранее тренерский штаб сборной России огласил состав команды на чемпионат мира по летнему биатлону, который пройдёт 23-25 августа в Раубичах (Беларусь). За женскую команду выступят Виктория Сливко, Ольга Дмитриева, Екатерина Глазырина, Тамара Воронина, Кристина Резцова и Лариса Куклина.