Малышко — о переговорах с СБР: поняли, что нужно выбрать тактику уважения

Олимпийский чемпион российский биатлонист Дмитрий Малышко подвёл итоги заседания правления Союза биатлонистов России, на котором обсуждался вопрос контрактов спортсменов. Стороны сумели найти компромиссный вариант.



«Я рад, что присутствовали и руководство СБР, и правление. Все были настроены на конструктивный диалог, и все проблемы, которые нас волновали, нашли, наконец, какое-то логическое заключение. Поняли, что нужно выбрать другую тактику, тактику уважения.



Мы, конечно, услышали руководство, и нас услышали и, вроде как, настроены на дальнейшую работу. Всё прошло нормально. Очень рад, что утрясли практически все вопросы, которые до этого обсуждались и которые находились на повестке дня. Сегодняшняя встреча вселяет уверенность», – приводит слова Малышко РИА «Новости».

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