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Союз биатлонистов России должен компенсировать IBU ещё € 150 тыс. евро

Союз биатлонистов России должен компенсировать IBU ещё € 150 тыс. евро
Биатлон / Кубок мира 0

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков сообщил, что для выполнения одного из критериев восстановлении в правах организации нужно выплатить Международному союзу биатлонистов ещё 150 тыс. евро.

2 сентября стало известно, что на внеочередном конгрессе IBU, который состоится в октябре в Мюнхене (Германия), не будет рассматриваться вопрос восстановления СБР в правах.

«Факты налицо, все пункты, за исключением одного, мы выполнили. Что касается компенсации, то суммарный счёт составил порядка 700 тысяч евро. 550 уже оплачено, осталось приблизительно 150. То есть 20 процентов», — цитирует Голикова ТАСС.

IBU ограничил СБР в правах в декабре 2017 года из-за нарушений антидопинговых правил со стороны российских биатлонистов.

В IBU отказались рассмотреть восстановление СБР на конгрессе в октябре

Источник: ТАСС

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