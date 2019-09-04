Союз биатлонистов России должен компенсировать IBU ещё € 150 тыс. евро
Исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков сообщил, что для выполнения одного из критериев восстановлении в правах организации нужно выплатить Международному союзу биатлонистов ещё 150 тыс. евро.
2 сентября стало известно, что на внеочередном конгрессе IBU, который состоится в октябре в Мюнхене (Германия), не будет рассматриваться вопрос восстановления СБР в правах.
«Факты налицо, все пункты, за исключением одного, мы выполнили. Что касается компенсации, то суммарный счёт составил порядка 700 тысяч евро. 550 уже оплачено, осталось приблизительно 150. То есть 20 процентов», — цитирует Голикова ТАСС.
IBU ограничил СБР в правах в декабре 2017 года из-за нарушений антидопинговых правил со стороны российских биатлонистов.
В IBU отказались рассмотреть восстановление СБР на конгрессе в октябре
- 4 сентября 2019
-
16:14
-
15:21
-
14:16
-
13:10
-
13:01
-
12:51
-
12:23
-
12:12
-
11:18
-
09:36
-
02:26
-
01:00
- 3 сентября 2019
-
23:03
-
22:21
-
22:12
-
21:24
-
21:19
-
16:16
-
13:20
- 2 сентября 2019
-
21:28
-
16:57
-
16:34
-
13:42
-
00:33
- 1 сентября 2019
-
18:18
- 31 августа 2019
-
23:58
-
18:44
- 30 августа 2019
-
18:09
-
11:35
-
10:57
-
10:09
- 29 августа 2019
-
17:52
-
12:27
- 28 августа 2019
-
17:39
-
12:23
Партнерский контент