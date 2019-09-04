Союз биатлонистов России должен компенсировать IBU ещё € 150 тыс. евро

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков сообщил, что для выполнения одного из критериев восстановлении в правах организации нужно выплатить Международному союзу биатлонистов ещё 150 тыс. евро.



2 сентября стало известно, что на внеочередном конгрессе IBU, который состоится в октябре в Мюнхене (Германия), не будет рассматриваться вопрос восстановления СБР в правах.



«Факты налицо, все пункты, за исключением одного, мы выполнили. Что касается компенсации, то суммарный счёт составил порядка 700 тысяч евро. 550 уже оплачено, осталось приблизительно 150. То есть 20 процентов», — цитирует Голикова ТАСС.

IBU ограничил СБР в правах в декабре 2017 года из-за нарушений антидопинговых правил со стороны российских биатлонистов.