Норицын — о дисквалификации Васильевой: возможно, руководство в курсе ситуации

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал информацию о том, что российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована на полтора года.

«Пока не владею информацией. Возможно, руководство в курсе ситуации», — цитирует Норицына «Р-Спорт».

Васильеву наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования. 4 февраля Маргарита пропустила третью за предыдущие 12 месяцев проверку, что является нарушением антидопинговых правил.

В феврале Васильева выступила на двух североамериканских этапах Кубка мира. Показанные результаты позволили ей заработать € 1000.

Напомним, дисквалификация спортсменки отсчитывается с 17 сентября. Возобновить спортивную карьеру Васильева сможет в 29-летнем возрасте — в марте 2021 года.

В прошлом сезоне Маргарита дебютировала в Кубке мира. На этапе в Оберхофе (Германия) она в составе сборной России стала первой в эстафете.