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По итогам «Ижевской винтовки» лучшие биатлонисты смогут выступить на Кубке IBU

По итогам «Ижевской винтовки» лучшие биатлонисты смогут выступить на Кубке IBU
Биатлон / Кубок IBU 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал об изменениях в регламенте «Ижевской винтовки».

С 2019 года на турнире не будет отбора на январские этапы Кубка мира. Теперь лучшие биатлонисты по итогам соревнований смогут выступить только на этапах Кубка IBU.

Кроме того на Кубок IBU также поедут лидеры общего зачёта Кубка России после трёх этапов турнира.

«На мой взгляд, это два важных изменения, которые получили поддержку большинства», – цитируют Драчёва «Известия».

Ранее стало известно, что состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира сезона-2019/20 будет определён тренерским решением после контрольных гонок. Соревнования в Тюмени пройдут в середине ноября.

Состав сборной России по биатлону на первые этапы КМ-2019/20 определят тренеры
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