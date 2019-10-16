Союз биатлонистов России одобрил переход Подчуфаровой в сборную Словении

Руководство Союза биатлонистов России (СБР) одобрило переход российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой в сборную Словении, информирует ТАСС.

Летом 27-летняя Подчуфарова объявила о возвращении в профессиональный спорт после годичного перерыва. Её первым стартом после возобновления карьеры должен был стать сентябрьский чемпионат России по летнему биатлону, однако спортсменка решила пропустить соревнования.



Теперь смену спортивного гражданства Подчуфаровой должен одобрить Международный союз биатлонистов (IBU).

Лучшим в карьере Подчуфаровой стал сезон-2015/16. Тогда по итогам выступления в Кубке мира она заняла 16-е место в общем зачёте. Через год она стала 45-й, а ещё через год биатлонистка выступила только на двух этапах, завершив сезон на 87-й позиции.