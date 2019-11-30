Касперович: для Логинова это первая скоростная работа, он всё сделал великолепно
Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, оценил выступление подопечного в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Россияне заняли четвёртое место. В составе сборной России выступили Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко и Логинов.
«Саша Логинов мне сегодня понравился, молодец. Хотя, по сути, это первая такая скоростная работа, но сработал он великолепно. Вопросов к нему нет абсолютно. Думаю, завтра он будет в хорошем состоянии.
Не ожидал от Кати, что она сегодня не справится со стрельбой на «стойке», это достаточно опытный спортсмен. Она сама и тренеры должны сделать выводы», — приводит слова Касперовича ТАСС.
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