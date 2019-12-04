Подчуфарова: ещё 2 месяца потренируюсь, разбегусь и поеду в телевизор

Бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая теперь выступает за сборную Словении, ответила на вопросы подписчиков в «Инстаграме».

«Когда за меня можно будет болеть по телевизору? Ещё два месяца потренируюсь, разбегусь и поеду в телевизор. Так что не раньше конца января. Перед гонкой читаю. Много. А потом ещё читаю. А потом смотрю „Инстаграм“. А потом снова читаю», – написала Подчуфарова.

Ранее Подчуфарова заняла четвёртое место в спринте на этапе Кубка Австрии в Обертиллиахе. Победителем гонки стала немка Надин Хорхлер, которой Подчуфарова уступила более 50 секунд. Оба огневых рубежа бывшая россиянка прошла без промахов, но в скорости значительно уступила Хорхлер, которая промахивалась на каждом стрельбище.