Симон: вчерашний успех мужской сборной Франции дал нам мотивацию на сегодня

Французская биатлониска Жулия Симон прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Допустив два промаха на четырёх огневых рубежах, она показала в гонке третье время.



«Сегодня не показала свои лучшие качества на лыжне. Последняя стрельба была сложной, допустила ошибки, но всё-таки смогла побороться на последнем круге и удержалась на подиуме. Хотела удержаться за Жюстин Бреза на трассе, но она бежала быстрее, не удалось держать её темп.

Вчерашний день был идеальным для мужской сборной Франции, это дало нам мотивацию на сегодня», — передаёт слова Симон корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Напомним, вчера в мужской индивидуальной гонке все три призовых места завоевали представители Франции.

Благодаря сегодняшнему успеху Симон поднялась на пятое место в общем зачёте Кубка мира.