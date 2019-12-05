Куклина на этапе Кубка мира в Эстерсунде обновила личный рекорд

Российская биатлонистка Лариса Куклина, заняв пятое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), показала лучший результат в карьере.
Предыдущим главным личным достижением Куклиной было 16-е место в сезоне-2018/19 в индивидуальной гонке на чемпионате мира в том же Эстерсунде.
В сезоне-2018/19 Лариса была 48-й в спринте в Рупольдинге (Германия). 43-й и 27-й — в спринте и преследовании в Антхольце (Италия). 22-й и 29-й — в спринте и преследовании в Холменколлене (Норвегия).
Победительницей индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде стала француженка Жюстин Бреза. Второй финишировала украинка Юлия Джима, единственная из всех биатлонисток избежавшая промахов на дистанции, третьей — француженка Жулия Симон.
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