Хованцев оценил выступление российских биатлонистов на этапе КМ в Эстерсунде

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление мужской команды в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде, Швеция. Сборная финишировала на четвёртом месте, уступив лишь командам Норвегии, Франции и Италии.



«Хороший результат с учётом того, что Дима Малышко ушёл на штрафной круг на своём этапе. Но вы видели, он попал в сильный порыв ветра. Там мазали все лидеры.



Латыпов был очень хорош. Могло быть ещё лучше, но Эдик слишком быстро рванул на финишном круге и немного завис в конце. В целом он большой молодец. Вопросов вообще нет.

К сожалению, Александр Логинов пока не в такой кондиции, как в прошлом году. За этап всей мужской команде можно поставить четвёрку. У нас была только неудачная эстафета в синглмиксте, а так, выступили достойно», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.