Губерниев: для иностранных спортсменов биатлон — праздник, для наших — каторга

Известный комментатор Дмитрий Губерниев, делясь впечатлениями от старта нового сезона, рассказал о психологии российских биатлонистов.

«От журналистов бегает пока только Гараничев, но это его проблемы. Спортсмен, который ограничивает своё появление на экране телевизора, ограничивает своё будущее. Посмотрите, как экранное время потом блестяще использовал Шипулин. Поэтому я предлагаю Гараничеву и тем, кто его окружает, серьёзно подумать об этом, потому что карьера близится к завершению и он должен быть, а не казаться. Особенно когда его результаты оставляют желать лучшего.

Но опять же в целом проблем ни с кем нет. Мы переживаем за каждого российского спортсмена. Для иностранных спортсменов биатлон – это праздник. Для российских – каторга. Спортсмены же и занимаются всем этим, чтобы дарить себе и болельщикам праздник. Нашему биатлону не хватает того, чтобы люди получали от него удовольствие», — написал Губерниев в своей рубрике «Вы уху ели?» на «Чемпионате».