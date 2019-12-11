Майгуров: не думаю, что россиян ждут с распростёртыми объятиями
Член правления Союза биатлонистов России, двукратный призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров прокомментировал переход бронзового призёр чемпионата мира 2017 года россиянки Ольги Подчуфаровой в сборную Словении.
«Скажу, правление поддержало этот переход, не стало препятствовать ей. То, что спортсмен принимает такие решения, это чисто уже на его совести.
Не думаю, что кто-то стоит и ждет российских спортсменов с распростёртыми объятиями. Тем более, что процедура принятия гражданства не самая простая", — приводит слова Майгурова РИА «Новости».
После сезона-2017/18 Ольга объявила о завершении карьеры, но минувшим летом решила возобновить выступления.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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