Майгуров: не думаю, что россиян ждут с распростёртыми объятиями

Член правления Союза биатлонистов России, двукратный призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров прокомментировал переход бронзового призёр чемпионата мира 2017 года россиянки Ольги Подчуфаровой в сборную Словении.



«Скажу, правление поддержало этот переход, не стало препятствовать ей. То, что спортсмен принимает такие решения, это чисто уже на его совести.

Не думаю, что кто-то стоит и ждет российских спортсменов с распростёртыми объятиями. Тем более, что процедура принятия гражданства не самая простая", — приводит слова Майгурова РИА «Новости».

После сезона-2017/18 Ольга объявила о завершении карьеры, но минувшим летом решила возобновить выступления.

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