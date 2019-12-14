Сборная России по биатлону сохранит состав на третий этап Кубка мира в Анси

Мужская и женская сборная России по биатлону отправятся на третий этап Кубка мира в Анси (Франция) в тех же составах, которые выступали в Хохфильцене (Австрия).
«Замен не будет. У нас по критериям определены составы на три этапа и на Кубок мира, и на Кубок IBU», — передаёт слова старшего тренера женской сборной России по биатлону Виталия Норицына корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Сохранит состав и мужская команда, это подтвердил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.
На этапе в Хохфильцене прошла женская эстафета. Сборная России (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт) лидировала большую часть гонки, но проиграла норвежкам на последнем круге и стала второй.
Сегодня, 14 декабря, состоится мужская гонка преследования. Начало — в 16:55 мск.
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