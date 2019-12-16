Драчёв: переход Подчуфаровой в Словению не связан с решением ВАДА

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв объяснил, что переход россиянки Ольги Подчуфаровой в сборную Словении не связан с решением исполкома ВАДА, на четыре года отстранившим Россию от участия в крупных международных соревнованиях.

«Ольга достаточно сильная спортсменка и выступала очень хорошо в своё время. Два года она не участвовала в Кубках и чемпионатах мира. Не приходя к нам, она приняла такое решение, хотя ещё не окончательно, потому что ещё нужно получить паспорт, разрешение от IBU, ещё некоторые процедуры пройти. Но мы не могли возражать против её перехода в другую страну. Это не связано с решением ВАДА, она решила перейти ещё весной. Она решила возобновить карьеру сначала в России, но, понимая, что здесь нужно проходить очень много отборов, жёсткий рейтинг, она решила пойти лёгким путем, практически ничего не делая, сразу же попадая на кубковые старты», — приводит слова Драчёва НСН.