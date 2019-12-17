Ярошенко: мне кажется, Гараничев вновь будет бегать эстафеты

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступление мужской сборной России по биатлону в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Российская команда заняла шестое место.

«Мне кажется, всё идет к тому, что Гараничев вновь будет бегать эстафеты. Малышко и Латыпова попробовали два раза подряд, и они проявили себя не лучшим образом. Поэтому если у Гараничева не будет никаких проблем со здоровьем, он выйдет на старт.

Та шумиха, которую создали вокруг неудач Жени в эстафетах, не придаёт уверенности ни ему, ни другим нашим биатлонистам. Зачем это надо? У нас одна сборная, спортсменов не так много, запасных высокого уровня ещё меньше. Я надеюсь, что здравый смысл возобладает и нападки на Гараничева прекратятся. Он сильный эстафетный боец. Покажите мне биатлониста, у которого не было осечек в эстафетах. У меня тоже однажды был штрафной круг, но тогда у нас была очень сильная команда и это не помешало нам взять серебро", — цитируют Ярошенко «Известия».