Бабиков объяснил отказ от участия в «Ижевской винтовке»

Чемпион мира, российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, почему решил пропустить соревнования «Ижевская винтовка».

«Когда мне тренеры предложили готовиться к Ижевску, я сразу честно сказал, что, скорее всего, туда не поеду. На «Ижевской винтовке» есть такой критерий, про который, возможно, не все помнят: как бы ты там ни выступил, чтобы проходить дальше, ты должен быть в топ-10 рейтинга. Если я не бегаю соревнования, как я попаду в топ-10? Приеду вторым-третьим — мне скажут: «Молодец, Антон, но этого недостаточно». Выиграю — напомнят про этот критерий.



Меня немножко задело, когда Хованцев в одном из последних интервью приводил мне в пример Дмитрия Малышко, который когда-то отобрался на Кубок IBU в том числе через Кубок России. Но начнём с того, что это было при другом руководстве. А в прошлом году, когда его тоже отправляли на «Ижевскую винтовку», он туда не поехал, и его взяли на январь по тренерскому решению. Так зачем тогда Анатолий Николаевич приводит аргументы, которые были актуальны года два-три назад и при совершенно других обстоятельствах?



Кто бы мне ни говорил, что закроет глаза на этот критерий, я понимаю: в нынешней ситуации это невозможно. Простой расклад: к январю минимум два взрослых спортсмена отбираются на Кубок IBU через Кубок России. Из тех, кто сейчас выступает на Кубке мира и Кубке IBU, процентов 80, к сожалению, не выполнят критерий на январь — и что, их всех отправят в Ижевск? Нет, конечно. Но кого-то точно отправят на Кубок IBU — ещё плюс один-два взрослых спортсмена. И если даже я отбираюсь на «Ижевской винтовке», они не выберут меня тренерским решением, просто потому что уже и так слишком много взрослых спортсменов, а у нас курс на омоложение. Напомню, против меня есть ещё и критерий. И решение тренеров будет выглядеть предельно объективно. Для меня это очевидно», — цитирует Бабикова Sport24.

Антон также оценил отношения с тренерским штабом.

«Я виноват перед собой и перед людьми, которые за меня болеют, в том, что не могу сам нащупать эту нить, когда лучше слушать тренера, а когда — свой организм. В том, что я на эмоциях перестаю бороться за свою индивидуальность на отдельных тренировках. Всё это возможно. Как показывает практика, результаты есть именно у тех спортсменов, которые слышат себя. Тренер однозначно не услышит твой организм, особенно в таком большом коллективе. К тому же у нас так быстро происходят перестановки, что тренеры и не успевают уловить что-то важное, только если это не получилось спонтанно. Пока они начинают разбираться, работает ли их теория с каким-то конкретным спортсменом, в команде уже расстаются либо со спортсменом, либо с самими тренерами. Это такой немножко замкнутый круг.



Ещё один важный шаг — выбраться из эмоциональной ямы. Смотрю на тех же канадцев. Между нами огромная пропасть в плане профессионализма. Но они показывают результат, потому что кайфуют от всего. А мы последние годы только и делаем, что уничтожаем себя как команду», — сказал Бабиков.

Бабиков: я записал разговор с тренерами, чтобы меня снова не сделали крайним