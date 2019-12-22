Елисеев: в сборной в этом году всего четыре сервисмена — это очень мало

Российский биатлонист Матвей Елисеев высказал мнение о проблеме с подготовкой лыж в национальной команде.

«Подготовка лыж — это сложный процесс, здесь всё в комплексе. Нужно подобрать лучшие варианты смазки, потом варианты ручных структур, много факторов, которые могут сказаться на качестве скольжения… Бывает, конечно, все ошибаются когда-либо. Но здесь нужно обязательно отметить, что у нас в этом году всего четыре сервисмена — это очень мало. Например, когда гонку бежит шесть биатлонистов, то получается, что каждому сервисмену надо успеть откатать лыжи для двоих спортсменов, что очень затруднительно. Сервис-бригада обычно готовит от двух до четырёх пар для каждого спортсмена, и потом сам спортсмен выбирает из них лучшие, на его взгляд. Недостаток кадров однозначно есть», — приводит слова Елисеева Rusbiathlon.