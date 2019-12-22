Васильев: российские биатлонисты в целом, к сожалению, завяли в Анси

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступления россиян на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция). Лучшим результатом стало четвёртое место Светланы Мироновой в спринте.

«Масс-старты? Катя Юрлова более-менее позитивное впечатление оставила. Не надо было мазать на последнем рубеже. Тогда вообще пришла бы в тройке. И это было бы приятной ложкой мёда в бочке дегтя. В том, что ребята выступили неважно, нужно, конечно, разбираться.

Моё мнение, причина здесь не только в плохих лыжах, о которых у нас сейчас без конца говорят. Да, разумеется, это играет определённую роль, но не думаю, что если бы у нас были быстрые лыжи, картина сильно поменялась. Например, видно было, как передвигала ногами Тирил Экхофф — значительно шустрее, чем другие спортсменки. Лыжи имеют большое значение на спусках, а в подъём ногами передвигать надо.

Что касается работы на рубеже, то Светлана Миронова, к сожалению, снова скатилась на свой прежний уровень. Что-то она совсем загрустила к последним стартам. Наши в целом, к сожалению, «завяли» в Анси. Елисеев с «нолём» так вообще пешком прошёл. Конечно, его нельзя обвинить в нежелании бороться. Видимо, у него просто не было сил», — приводятся слова Васильева на сайте «Матч ТВ».