Зюганов: в биатлоне Губерниев, возможно, разбирается, а в истории он полный невежа

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание известного комментатора и журналиста Дмитрия Губерниева, заявившего, что Иосиф Сталин «зассал и никуда не высовывался» в первые три дня Великой Отечественной войны.

«Что касается позорного и гнусного заявления господина Губерниева о Сталине, скажу следующее: если в биатлоне Губерниев, возможно, слегка разбирается, то в нашей истории он полный невежа (возможно, Зюганов имел в виду невежду. — Прим. «Чемпионата»). Господин Губерниев должен принести извинения народу-победителю, вождя которого он оклеветал!» — написал Зюганов на своей странице в «Твиттере».



Ранее бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев назвал высказывания Губерниева о Сталине мальчишескими.