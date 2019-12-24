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Валуев — о Губерниеве: его мальчишеские высказывания не достойны величины Сталина

Валуев — о Губерниеве: его мальчишеские высказывания не достойны величины Сталина
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев назвал мальчишескими высказывания комментатора Дмитрия Губерниева о Иосифе Сталине.

«Можно долго рассуждать на тему того, что говорил Губерниев, но есть один момент: когда Москва была на расстоянии выстрела танковых колонн, Иосиф Виссарионович не уехал из Москвы. Это знали все. Много реальных событий, которые, не взяв во внимание, Дима (Губерниев. — Прим. «Чемпионата») просто упустил из виду. Может, не тех историков читал.

Он говорил, что читал Суворова? А он историк? Это переодетый шпион, который выдаёт череду событий, вырванных из контекста. Тем самым, очерняя не только историю, но и людей, которые её делали и писали. Возвращаясь к Сталину, подобные категории и, я бы даже сказал, мальчишеские высказывания – попросту не подходят и недостойны величины Сталина. Поэтому я и высказался. Я не стал никого осуждать.

Я понимаю, если я выскажу своё мнение о Губерниеве – это пойдёт в массы. Я оставлю его при себе. Война в социальных сетях – это бич современного времени. Самое интересное, что в эти войны вмешиваются люди, даже близко не являющиеся знатоками. Современный мир стал руководствоваться эмоциями. Оценка политического деятеля не может быть эмоциональной. Только холодной, расчётливой, основанной на фактах», — сказал Валуев.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее Губерниев заявил, что Сталин «зассал и никуда не высовывался» в первые три дня Великой Отечественной войны.

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