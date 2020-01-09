Рёйселанд — о пропуске этапа КМ в Анси: был шквал критики от болельщиков

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала решение пропустить этап Кубка мира в Анси (Франция). Сегодня норвежка стала победительницей спринтерской гонки в Оберхофе (Германия).
«Это сложное решение, но оно было принято достаточно давно. Дело не только в стрельбе. После прошлого сезона я сильно устала, и его конец был для меня не слишком успешным. В этом году пробую построить сезон иначе и рассчитываю, что его вторая половина будет лучше.
Был шквал критики от болельщиков, но все специалисты отнеслись нормально. Мне была нужна эта пауза, так что не возникло никаких сложностей», — цитирует Рёйселанд «Матч ТВ».
Лучший результат в сегодняшней спринтерской гонке среди российских биатлонисток продемонстрировала Светлана Миронова — у неё 19-е время.
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