Глазырина прокомментировала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина поделилась впечатлениями от победы в короткой индивидуальной гонке на четвёртом этапе Кубка IBU в Осрблье (Словакия). Она не допустила ни одного промаха.



«Гонка сложилась очень хорошо для меня как на лыжне, так и на стрельбе. Впервые в сезоне я смогла поразить все 20 мишеней. Я очень этому рада», — приводит слова Глазыриной пресс-служба Международного союза биатлонистов на своей странице в «твиттере».



Второе место заняла россиянка Евгения Павлова. Третьей стала представительница Италии Алексия Рунгальдьер. За каждый промах в этой гонке спортсменкам насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.

Сегодня, 10 января, в Осрблье также состоится короткая индивидуальная гонка у мужчин.