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Глазырина прокомментировала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU

Глазырина прокомментировала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU
Биатлон / Кубок IBU 0

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина поделилась впечатлениями от победы в короткой индивидуальной гонке на четвёртом этапе Кубка IBU в Осрблье (Словакия). Она не допустила ни одного промаха.

«Гонка сложилась очень хорошо для меня как на лыжне, так и на стрельбе. Впервые в сезоне я смогла поразить все 20 мишеней. Я очень этому рада», — приводит слова Глазыриной пресс-служба Международного союза биатлонистов на своей странице в «твиттере».

Второе место заняла россиянка Евгения Павлова. Третьей стала представительница Италии Алексия Рунгальдьер. За каждый промах в этой гонке спортсменкам насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.

Сегодня, 10 января, в Осрблье также состоится короткая индивидуальная гонка у мужчин.

Глазырина выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Осрблье, Павлова — вторая
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