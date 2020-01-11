Поршнев заменит Елисеева в сборной России в эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
Тренер мужской сборной России Артём Истомин рассказал, что в составе команды на эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) произошло изменение. Вместо Матвея Елисеева в гонке примет участие Никита Поршнев.
«Не стали суетиться после женской гонки, было не так много времени до подачи заявки. Подали состав первоначальный, но потом обсудили с тренерами и Матвеем. Приняли решение, что Елисееву нельзя бегать много гонок. Эту эстафету он пропустит, дадим шанс молодым.
У нас были мысли, чтобы он пропустил Поклюку, но тогда он может выпасть из топ-15", — цитирует Истомина «Матч ТВ».
Помимо Поршнева за сборную России выступят Саид Халили, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов. Эстафета начнётся сегодня, 11 января, в 16:15 мск.
Биатлон. Кубок мира. Женская эстафета. Россия без медали из-за кучи промахов. LIVE
Год назад российские биатлонисты сенсационно выиграли обе эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. Повторить будет непросто.
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