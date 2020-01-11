Логинов и Елисеев выступят в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров заявил, что Александр Логинов и Матвей Елисеев примут участие в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Сегодня, 11 января, Елисеев пропустил мужской спринт. Вместо него в состав команды был включён Никита Поршнев. В итоге сборная России заняла четвёртое место. Победу в спринте одержала команда Норвегии.

«Они выйдут на старт. Для этого и была организована пауза. Матвею надо побольше отдыхать, а у Логинова была проблема с локтем», — цитирует Белозёрова «Матч ТВ».

В составе женской сборной России в масс-старте выступят Светлана Миронова и Лариса Куклина.

Женский и мужской масс-старты пройдут в Оберхофе завтра, 12 января.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.