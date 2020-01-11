Васильев: после успеха в Хохфильцене Резцова слишком самоуверенна. Она провалила эстафету

Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поделился впечатлениями от женской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Российские биатлонистки заняли седьмое место.
«Женщины выступили не очень удачно, но я не стал бы панику устраивать, надо работать над ошибками. Первый этап очевидно провалила Резцова, потому что на первом этапе эстафеты из восьми патронов стрелять нельзя. Вот вам и минута отставания, которую нереально отыграть.
У неё было удачное выступление в Хохфильцене, и она потеряла бдительность, стала слишком самоуверенной, зачем-то возглавила первый круг, прибежала на огневой рубеж. Ну это же колоссальная ошибка! Остальные девчонки пытались что-то сделать, но было уже тяжело.
Я бы посоветовал нашим тренерам Куклину попробовать на первом этапе эстафеты, она очень стабильный стрелок. Она здорово поможет, потому что на первом этапе очень важно стрелять без дополнительных патронов, а у неё это очень хорошо получается», — цитирует Васильева ТАСС.
- 11 января 2020
-
23:46
-
23:28
-
22:31
-
21:56
-
21:44
-
21:19
-
20:16
-
19:53
-
19:39
-
19:23
-
18:53
-
18:44
-
17:39
-
17:14
-
16:43
-
16:37
-
15:23
-
15:02
-
14:57
-
14:11
-
13:57
-
13:05
-
12:03
-
09:59
-
00:33
- 10 января 2020
-
21:05
-
19:48
-
19:36
-
18:56
-
18:47
-
18:16
-
17:44
-
17:29
-
16:29
-
16:09