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Васильев: после успеха в Хохфильцене Резцова слишком самоуверенна. Она провалила эстафету

Васильев: после успеха в Хохфильцене Резцова слишком самоуверенна. Она провалила эстафету
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поделился впечатлениями от женской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Российские биатлонистки заняли седьмое место.

«Женщины выступили не очень удачно, но я не стал бы панику устраивать, надо работать над ошибками. Первый этап очевидно провалила Резцова, потому что на первом этапе эстафеты из восьми патронов стрелять нельзя. Вот вам и минута отставания, которую нереально отыграть.

У неё было удачное выступление в Хохфильцене, и она потеряла бдительность, стала слишком самоуверенной, зачем-то возглавила первый круг, прибежала на огневой рубеж. Ну это же колоссальная ошибка! Остальные девчонки пытались что-то сделать, но было уже тяжело.

Я бы посоветовал нашим тренерам Куклину попробовать на первом этапе эстафеты, она очень стабильный стрелок. Она здорово поможет, потому что на первом этапе очень важно стрелять без дополнительных патронов, а у неё это очень хорошо получается», — цитирует Васильева ТАСС.

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