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Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 12 января, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится мужская гонка с общего старта. Начало — в 16:30 мск.

Россию представят Александр Логинов (4-й стартовый номер) и Матвей Елисеев (9). Оба спортсмена накануне не выступали в эстафете. В спринтерской гонке Елисеев стал четвёртым, Логинов — пятым.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Ранее в мужской эстафете команда России (Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов) заняла 4-е место.

Этап Кубка мира в Оберхофе проходит с 9 по 12 января. Соревнования в Рупольдинге стартуют 15 января.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.

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