Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Сегодня, 12 января, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится мужская гонка с общего старта. Начало — в 16:30 мск.



Россию представят Александр Логинов (4-й стартовый номер) и Матвей Елисеев (9). Оба спортсмена накануне не выступали в эстафете. В спринтерской гонке Елисеев стал четвёртым, Логинов — пятым.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.



Ранее в мужской эстафете команда России (Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов) заняла 4-е место.



Этап Кубка мира в Оберхофе проходит с 9 по 12 января. Соревнования в Рупольдинге стартуют 15 января.



Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.