Елисеев: четыре промаха – много, мне надо меньше

Российский биатлонист Матвей Елисеев подвёл итоги своего выступления в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе. Спортсмен показал 10-й результат, аналогичное место он занимает в общем зачёте Кубка мира.

«Пытался работать чисто, но не смог. Два промаха на одном рубеже — это очень много. Но ветер всё же был разным на каждом круге. На третьем рубеже, например, вообще был почти штиль. Старался всегда за кем-то ехать, чтобы ветер не ловить. Старался экономить силы, но опять немного не хватило на последний круг. Результатом можно быть довольным, но собой быть довольным не могу: со стрельбой не справился. По такому ветру четыре промаха – много, мне надо меньше», – сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».