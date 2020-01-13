Губерниев: российские биатлонисты напоминают крепкий «Лестер»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что не стоит сравнивать результаты биатлонистов и лыжников.
«Я хочу обратиться к замечательным болельщикам, которые сравнивают наших лыжников и биатлонистов. Ребята, мы не сравниваем футбольный клуб «Барселона» и футбольную команду «Металлист» из Королёва. Потенциал наших лыжников и биатлонистов несравним. У лыжников команда значительно более одарённая. Понятно, что с лыжников спрос один, а с биатлонистов – совсем другой. Но когда в декабре наши биатлонисты завоёвывают пять призовых мест, это реально огромный успех. Поэтому «Барселона» должна выступать в Лиге чемпионов, а «Металлист» должен стремиться в чемпионате Московской области где-то что-то показывать. Хотя биатлонисты прямо сейчас напоминают крепкий «Лестер», который способен стать чемпионом Англии. В этом смысле я всячески поддерживаю наш биатлон и желаю ему удачи», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».
- 13 января 2020
-
17:12
-
16:52
-
16:37
-
13:59
-
12:55
-
11:25
-
10:34
-
10:03
-
09:34
-
09:12
-
08:55
-
08:42
-
00:57
-
00:38
-
00:05
- 12 января 2020
-
23:07
-
20:55
-
20:13
-
19:54
-
19:44
-
19:37
-
19:21
-
17:49
-
17:32
-
17:16
-
17:00
-
16:55
-
16:23
-
16:07
-
15:54
-
15:33
-
14:17
-
14:11
-
14:10
-
13:06