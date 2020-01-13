Губерниев: российские биатлонисты напоминают крепкий «Лестер»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что не стоит сравнивать результаты биатлонистов и лыжников.

«Я хочу обратиться к замечательным болельщикам, которые сравнивают наших лыжников и биатлонистов. Ребята, мы не сравниваем футбольный клуб «Барселона» и футбольную команду «Металлист» из Королёва. Потенциал наших лыжников и биатлонистов несравним. У лыжников команда значительно более одарённая. Понятно, что с лыжников спрос один, а с биатлонистов – совсем другой. Но когда в декабре наши биатлонисты завоёвывают пять призовых мест, это реально огромный успех. Поэтому «Барселона» должна выступать в Лиге чемпионов, а «Металлист» должен стремиться в чемпионате Московской области где-то что-то показывать. Хотя биатлонисты прямо сейчас напоминают крепкий «Лестер», который способен стать чемпионом Англии. В этом смысле я всячески поддерживаю наш биатлон и желаю ему удачи», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».