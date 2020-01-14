Двукратный чемпион ОИ по биатлону: Логинов стал хуже выступать, чем в прошлом году

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл промежуточные итоги работы старшего тренера мужской сборной России по биатлону Сергея Белозёрова.

«Как всё было, так и остаётся. Никаких улучшений не происходит. Наоборот, Логинов стал хуже выступать, чем в прошлом году. В этом году появился Матвей Елисеев, который стал более стабильно стрелять, но вряд ли в этом есть заслуга Белозёрова. Сам Елисеев высказывался, что он работал с Ахатовой. В чём заслуга Белозерова? Я её не вижу.

Для меня Белозёров – загадочный человек. Я считаю, что на такие ответственные должности надо ставить человека, который себя уже где-то проявил, а не просто так, что он ушёл из бизнеса и его трудоустроили старшим тренером сборной. Это же вообще смешно!" — цитирует Васильева «Спорт день за днём».

Пятый этап Кубка мира стартует в Рупольдинге завтра, 15 января.